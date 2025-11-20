Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Στο «κόκκινο» η Κηφισίας, καθυστερήσεις σε Αττική Οδό, Κηφισό και Μεσογείων - Πού έχει κίνηση
Προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων σημειώνονται και στην Βουλιαγμένης, καθώς επίσης και σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής το απόγευμα της Πέμπτης (20/11).
Η Λεωφόρος Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, είναι στο «κόκκινο» από το ύψους του ΚΑΤ μέχρι το νοσοκομείο Υγεία. Καθυστερήσεις παρουσιάζονται και στο ύψος του Γηροκομείου στο ρεύμα προς Αθήνα. Στο ρεύμα ανόδου ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση από το ύψος της Φιλοθέης μέχρι το Μαρούσι.
Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις υπάρχουν στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο10΄-15΄ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Καθυστερήσεις 10΄-15΄υπάρχουν στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Καθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα ενώ η κίνηση είναι αυξημένη στο ύψος της Μεταμόρφωσης.
Προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων σημειώνονται στην Μεσογείων και την Βουλιαγμένης, καθώς επίσης και σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας.
Live η κίνηση στους δρόμους
