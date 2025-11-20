Ο χορός και το τραγούδι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην εκδήλωση του Propeller Club στον Ναυτικό Όμιλο - Δείτε βίντεο
Ο χορός και το τραγούδι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην εκδήλωση του Propeller Club στον Ναυτικό Όμιλο - Δείτε βίντεο
Η πρέσβης των ΗΠΑ γίνεται επίτιμη πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά - «Προσωπική δέσμευση του προέδρου Τραμπ η ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα»
Σε μια τελετή με έντονο συμβολισμό, διακριτή πολιτική βαρύτητα και ένα κλίμα συγκίνησης αλλά και υπερηφάνειας, ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος φιλοξένησε την ειδική εκδήλωση του Propeller Club Port of Piraeus προς τιμήν της νέας πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η στιγμή δεν ήταν απλώς τιμητική∙ ήταν ιστορική. Γιατί από το 1935, κάθε Αμερικανός πρέσβης υπηρετεί ως επίτιμος πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά. Μια παράδοση σχεδόν ενός αιώνα που δείχνει πώς η ναυτιλία έγινε η σταθερότερη γέφυρα ανάμεσα στις δύο χώρες.
Προς το τέλος της εκδήλωσης, όταν όλοι πλέον είχαν γνωριστεί μεταξύ τους και η ατμόσφαιρα είχε αποκτήσει έναν ιδιαίτερα φιλικό τόνο, η σοπράνο Αναστασία Ζαννή έδωσε τον ρυθμό και το κέφι, παρασύροντας τους προσκεκλημένους να σηκωθούν και να χορέψουν.
Ο ενθουσιασμός κορυφώθηκε με την πρέσβη να συμμετέχει επίσης στον χορό και το τραγούδι, ακολουθώντας την κ.Ζαννή στο Fly me to the moon, προκαλώντας θερμό χειροκρότημα και χαμόγελα από τους παρευρισκόμενους.
Δείτε το βίντεο:
Την παράσταση έκλεψε στη συνέχεια ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου, χορεύοντας στον ρυθμό των Παιδιών του Πειραιά, ενώ ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε και η εμφάνιση του Gary Hoyle, ο οποίος τραγούδησε, ενθουσιάζοντας το κοινό.
Δείτε το βίντεο:
Η ένταξη της κας Γκιλφόιλ στη μεγάλη «οικογένεια» του Club συνοδεύτηκε από ένα πολιτικό μήνυμα πολύ μεγαλύτερο από τον τυπικό χαρακτήρα της τελετής. Η νέα πρέσβης έστειλε ένα μήνυμα συνέχειας, δέσμευσης και ανανέωσης της ελληνοαμερικανικής στρατηγικής σχέσης — με τη ναυτιλία στο επίκεντρο.
Η Κιμπερλι Γκιλφόιλ ανέβηκε στο βήμα με εμφανή ενθουσιασμό και σεβασμό προς το κοινό της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας. Από την πρώτη της φράση έγινε σαφές ότι το μήνυμά της ήταν περισσότερο πολιτικό παρά τυπικό. Καλησπέρα σε στα ελληνικά τους παρευρισκόμενους.
Η πρέσβης τόνισε ότι βρίσκεται στην εκδήλωση για να επιβεβαιώσει την προσωπική δέσμευση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα. «Η ναυτιλία υπήρξε πάντα γέφυρα ανάμεσα στα έθνη μας», είπε, υπενθυμίζοντας πως από το 1946, με τα 98 Liberty ships, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέβαλαν αποφασιστικά στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας και του στόλου.
Αυτή η ιστορική παρακαταθήκη, τόνισε, όχι μόνο συνεχίζεται αλλά αποκτά νέα δυναμική.
Με έμφαση στη γεωπολιτική διάσταση, η κυρία Γκιλφόιλ σημείωσε ότι: η Ελλάδα και οι ΗΠΑ μοιράζονται κοινή στρατηγική απέναντι στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, συνεργάζονται για να εμποδίσουν «οποιαδήποτε κρατικά χρηματοδοτούμενη εταιρεία» να ελέγξει κρίσιμα τμήματα της παγκόσμιας ναυτιλίας και αντιμετωπίζουν μαζί ζητήματα όπως η σταθερότητα στην ενέργεια, και η ανθεκτικότητα του εφοδιασμού.
Η πρέσβης αποκάλυψε πως κατά τις πρόσφατες επαφές της με Έλληνες εφοπλιστές, εξασφαλίστηκαν δεσμεύσεις για αγορά αμερικανικής ναυπήγησης LNG carriers μόλις τα ναυπηγεία των ΗΠΑ είναι έτοιμα – μια δήλωση με σημαντικό πολιτικό και βιομηχανικό βάρος. Παράλληλα, ανέφερε συμφωνίες για αύξηση των εργασιών επισκευής σε αμερικανικά ναυπηγεία, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας.
Η κυρία Γκιλφόιλ στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση της με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, χαρακτηρίζοντάς τους φίλους και ηγέτες με ξεκάθαρο όραμα για τον κλάδο.
Στους πιο προσεκτικούς αποδέκτες του μηνύματός της, η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ έστειλε ένα από τα πιο πολιτικά φορτισμένα σημεία της ομιλίας της, μιλώντας για τα ναυπηγεία, τα λιμάνια και τον κίνδυνο «μιας χώρας που χρησιμοποιεί κρατικά χρηματοδοτούμενες εταιρείες για να ελέγξει ολόκληρη τη βιομηχανία».
Χωρίς να την κατονομάσει, η αναφορά ήταν σαφής: μιλούσε για την Κίνα.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα δεσμεύονται να διασφαλίσουν ότι καμία χώρα δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τις κρατικά χρηματοδοτούμενες εταιρείες της για να ελέγξει ολόκληρο τον κλάδο».
Ένα ξεκάθαρο μήνυμα με… αποδέκτη το Πεκίνο
Χωρίς να την κατονομάσει, η αναφορά ήταν σαφής: μιλούσε για την Κίνα.
Η έμμεση αναφορά – με σαφή στόχοΣτην πιο κομβική φράση της, η πρέσβης υπογράμμισε:
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα δεσμεύονται να διασφαλίσουν ότι καμία χώρα δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τις κρατικά χρηματοδοτούμενες εταιρείες της για να ελέγξει ολόκληρο τον κλάδο».
Η αναφορά αυτή αγγίζει το κέντρο της αμερικανικής ανησυχίας για την αυξανόμενη κινεζική παρουσία στα ευρωπαϊκά λιμάνια, τη ναυπηγική βιομηχανία και τις παγκόσμιες γραμμές ελέγχου φορτίων — από την COSCO στον Πειραιά έως τα κινεζικά supersized ναυπηγεία που δεσπόζουν στο παγκόσμιο orderbook.
Χωρίς να ειπωθεί το όνομα της Κίνας, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο για όλους μέσα στην αίθουσα: η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι το μέλλον της ναυτιλίας και των κρίσιμων υποδομών δεν πρέπει να εξαρτάται από έναν παίκτη που λειτουργεί με όρους κρατικού ελέγχου και γεωπολιτικής ισχύος.
Η Γκιλφόιλ έκανε έτσι δύο πράγματα ταυτόχρονα: Άνοιξε δημόσια την αμερικανική πρόθεση να ξαναμπεί δυναμικά στη ναυπηγική, μετά από χρόνια κυριαρχίας Ασίας–Κίνας–Κορέας–Ιαπωνίας. Έδειξε ότι αναζητεί συμμάχους, και ότι η ελληνική ναυτιλία είναι ο φυσικός της εταίρος σε αυτή την προσπάθεια. Η πρέσβης συνέδεσε τα λιμάνια με τη στρατηγική ασφάλεια, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον και η Αθήνα φωτογραφίζοντας την Κίνα συνεργάζονται για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, αντιμετωπίζουν κοινές απειλές όπως η παραβίαση κυρώσεων, και θέλουν υποδομές που δεν ελέγχονται από μια δύναμη εκτός ΝΑΤΟ.
Κλείνοντας, ευχαρίστησε θερμά τη ναυτιλιακή κοινότητα για τον παγκόσμιο ρόλο της: «Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα εργάζονται μαζί, οι χώρες μας γίνονται δυνατότερες, ασφαλέστερες και πιο ευημερούσες». Η ομιλία της προσέφερε μια καθαρή εικόνα της σημασίας που αποδίδει η Ουάσιγκτον στον ελληνικό στόλο και στον ρόλο του στη διεθνή σταθερότητα. Ο πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά, Κωστής Φραγκούλης, άνοιξε την εκδήλωση με έναν λόγο που συνδύαζε ιστορία, συναίσθημα και πολιτική σημασία.
Ήταν εκείνος που υπενθύμισε στον κόσμο το βάθος της παράδοσης: «Από το 1935 κάθε Αμερικανός πρέσβης είναι επίτιμος πρόεδρος του Club. Αυτή η παράδοση έχει βάρος», είπε. Αναφέρθηκε στους δεσμούς της Ελλάδας με τις ναυπηγικές δυνάμεις ΗΠΑ – Ιαπωνίας – Κορέας, υπογραμμίζοντας την παρουσία των πρέσβεων των δύο ασιατικών χωρών.
Ο κος Φραγκούλης έδωσε και το πλαίσιο της συγκυρίας: τις πρόσφατες ιστορικές συμφωνίες σε ενέργεια, υποδομές και στρατηγική συνεργασία, τη συμμετοχή πάνω από 80 Αμερικανών αξιωματούχων σε συνεδρία στη Αθήνα — «πρωτοφανές», όπως είπε, καθώς και τη συνάντηση Ελλήνων εφοπλιστών με τον Αμερικανό υπουργό Μέρκλ, όπου επιβεβαιώθηκε ότι «η ελληνική ναυτιλία είναι πυλώνας της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας».
Στη συνέχεια τόνισε: «Το Propeller Club είναι μια γέφυρα. Μια ισχυρή γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ και τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα». Και, απευθυνόμενος στην πρέσβη: «Φέρνετε ενέργεια, όραμα και αισιοδοξία. Έχετε σε εμάς πιστούς συνεργάτες». Λίγο αργότερα παρέδωσε στην πρέσβη το σύμβολο του θεσμού: το πιστοποιητικό και το κλειδί του επίτιμου προέδρου. Η εκδήλωση αυτή δεν ήταν ένα απλό καλωσόρισμα. Ήταν μια στιγμή όπου η ιστορία συνάντησε τη γεωπολιτική συγκυρία. Όπου η ναυτιλία έδειξε ξανά πως εξακολουθεί να αποτελεί τον ισχυρότερο κοινό παρονομαστή στις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.
Η παρουσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, οι ανοιχτές δεσμεύσεις συνεργασίας, η αναφορά στην ενέργεια, την ασφάλεια, τη ναυπηγική και τη στρατηγική σταθερότητα, όλα μαζί συνθέτουν μια νέα σελίδα στον ελληνοαμερικανικό άξονα, με τη ναυτιλία στο κέντρο.
