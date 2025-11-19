ΣτΕ: Πρόστιμα από 5.000 έως 12.000 ευρώ σε 4 υπουργεία που δεν συμμορφώθηκαν με αποφάσεις του εδώ και 13 χρόνια

Τα ποσά θα καταβληθούν από τα υπουργεία στους μηχανικούς ΤΕΙ που είχαν προσφύγει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο – Παρά την έκδοση αποφάσεων, τα 4 υπουργεία δεν εξέδωσαν το Προεδρικό Διάταγμα για τα επαγγελματικά τους δικαιώματα