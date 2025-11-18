Πέθανε η Μανουέλα Βαρδινογιάννη
Μανουέλα Βαρδινογιάννη

Πέθανε η Μανουέλα Βαρδινογιάννη

Ήταν σύζυγός του Νίκου Βαρδινογιάννη, του ιδρυτή του επιχειρηματικού ομίλου Βαρδινογιάννη

Πέθανε η Μανουέλα Βαρδινογιάννη
Έφυγε από τη ζωή σήμερα η Μανουέλα Βαρδινογιάννη, η σύζυγος του ιδρυτή του επιχειρηματικού ομίλου Βαρδινογιάννη, Νίκου.

Μαζί είχαν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, την Ιωάννα, τον Παύλο, τον Δημοσθένη και τον Πύρρο.

Ο Νίκος Βαρδινογιάννης είχε φύγει από τη ζωή ξαφνικά στις 2 Ιουλίου το 1973, σε ηλικία 42 ετών και τότε στη διοίκηση του ομίλου τον είχε διαδεχθεί ο αδελφός του, Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης.

