Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Η fake φωτογραφία με τον Μητσοτάκη δίπλα στον επιχειρηματία που συνελήφθη για τις απάτες στα παιχνίδια καζίνο
Η fake φωτογραφία με τον Μητσοτάκη δίπλα στον επιχειρηματία που συνελήφθη για τις απάτες στα παιχνίδια καζίνο
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ασκληπιείου Βούλας», αποκάλυψε πως πρόκειται για φωτογραφία του ίδιου με τον πρωθυπουργό, η οποία παραποιήθηκε - Κοινοποίησε και ανάρτηση της δημοσιογράφου Κατερίνας Ακριβοπούλου η οποία υιοθέτησε την ψεύτικη φωτογραφία
Σε δημόσια διάψευση της φωτογραφίας που έχει κυκλοφορήσει στα κοινωνικά δίκτυα και εμφανίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ποζάρει δίπλα σε επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται ως υπαρχηγός κυκλώματος με «μαϊμού» επενδύσεις σε καζίνο, προχώρησε ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης.
Με ανάρτησή του στα social media, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ασκληπιείου Βούλας» και ανιψιός της Αλίκης Βουγιουκλάκη ξεκαθαρίζει ότι η επίμαχη εικόνα δεν είναι αυθεντική, αλλά αποτέλεσμα ψηφιακής επεξεργασίας, που, όπως υποστηρίζει, έγινε από τον ίδιο τον απατεώνα επιχειρηματία προκειμένου να εμφανιστεί ότι έχει ισχυρές γνωριμίες.
Συγκεκριμένα, ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης αναφέρει ότι ο επιχειρηματίας, με τον οποίο φέρουν το ίδιο επώνυμο, χωρίς να σχετίζονται, «σε μία προσπάθειά του να δείξει ότι έχει γνωριμίες, έκοψε τον ίδιο που ήταν μαζί με τον πρωθυπουργό και σε άλλο άτομο που ήταν δίπλα έβαλε το πρόσωπό του». Με αυτόν τον τρόπο, όπως σημειώνει, δημιουργήθηκε η ψευδής εντύπωση ότι ο πρωθυπουργός φωτογραφίζεται μαζί του.
Πρόκειται για τον επιχειρηματία ο οποίος έχει συλληφθεί γιατί έταζε «επενδύσεις» σε παιχνίδια καζίνο, σε μία υπόθεση, θύμα της οποίας είναι και ο φαρμακοποιός και γνωστός στο κοινό από τη συμμετοχή του σε ριάλιτι, Σπύρος Μαρτίκας.
Παράλληλα, στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Βουγιουκλάκης κάνει αναφορά και στη δημοσιογράφο Κατερίνα Ακριβοπούλου, η οποία είχε σχολιάσει τη φωτογραφία ως αληθινή.
Η ανάρτηση του Αιμίλιου Βουγιουκλάκη:
«Με αφορμή την προχθεσινή σύλληψη από την Αστυνομία ενός συνεπώνυμου επιχειρηματία (απλή συνωνυμία με εμε), ορισμένοι «γνωστοί - άγνωστοι» του διαδικτύου έσπευσαν «πρόθυμα» να ανακαλύψουν και να δημοσιοποιήσουν ψευδή φωτογραφία. Συγκεκριμένα, με ένα προϊόν εξόφθαλμου φωτομοντάζ, εμφανίζουν τον συλληφθέντα και κατηγορούμενο, σήμερα, εναγκαλιζόμενο -δήθεν- με τον Πρωθυπουργό, σε παλαιότερη στιγμή.
Την εν λόγω φωτογραφία, μάλιστα, έσπευσε προπαγανδιστικά να την υιοθετήσει και η δημοσιογράφος Κατερίνα Ακριβοπούλου. Ειρήσθω εν παρόδω, επί ημερών Κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα, είχαν αποφασίσει να τοποθετήσουν την εν λόγω κυρία ως παρουσιάστρια στη βασική ενημερωτική εκπομπή της Δημόσιας ΕΡΤ, εκτιμώντας, προφανώς, την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία της(!).
Επειδή, όμως, το ψέμα (πρέπει να) έχει «κοντά ποδάρια», ανατρέχοντας στο αρχείο μου, βρήκα την πραγματική φωτογραφία: Στη φωτογραφία αυτή -που εύκολα διαπιστώνεται η γνησιότητά της- είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με εμένα και τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο στο γραφείο του, στα κεντρικά της ΝΔ, το βράδυ της 7ης Ιουλίου 2019, όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές. Να το θυμόμαστε πάντα, ιδίως την σημερινή ημέρα: Η έγκυρη ενημέρωση δεν είναι εύηχο σύνθημα. Είναι θεμέλιο και προϋπόθεση Δημοκρατίας.»
Η fake φωτογραφία και η ανάρτηση της Κατερίνας Ακριβοπούλου:
Η αληθινή φωτογραφία:
Με ανάρτησή του στα social media, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ασκληπιείου Βούλας» και ανιψιός της Αλίκης Βουγιουκλάκη ξεκαθαρίζει ότι η επίμαχη εικόνα δεν είναι αυθεντική, αλλά αποτέλεσμα ψηφιακής επεξεργασίας, που, όπως υποστηρίζει, έγινε από τον ίδιο τον απατεώνα επιχειρηματία προκειμένου να εμφανιστεί ότι έχει ισχυρές γνωριμίες.
Συγκεκριμένα, ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης αναφέρει ότι ο επιχειρηματίας, με τον οποίο φέρουν το ίδιο επώνυμο, χωρίς να σχετίζονται, «σε μία προσπάθειά του να δείξει ότι έχει γνωριμίες, έκοψε τον ίδιο που ήταν μαζί με τον πρωθυπουργό και σε άλλο άτομο που ήταν δίπλα έβαλε το πρόσωπό του». Με αυτόν τον τρόπο, όπως σημειώνει, δημιουργήθηκε η ψευδής εντύπωση ότι ο πρωθυπουργός φωτογραφίζεται μαζί του.
Πρόκειται για τον επιχειρηματία ο οποίος έχει συλληφθεί γιατί έταζε «επενδύσεις» σε παιχνίδια καζίνο, σε μία υπόθεση, θύμα της οποίας είναι και ο φαρμακοποιός και γνωστός στο κοινό από τη συμμετοχή του σε ριάλιτι, Σπύρος Μαρτίκας.
Παράλληλα, στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Βουγιουκλάκης κάνει αναφορά και στη δημοσιογράφο Κατερίνα Ακριβοπούλου, η οποία είχε σχολιάσει τη φωτογραφία ως αληθινή.
Η ανάρτηση του Αιμίλιου Βουγιουκλάκη:
«Με αφορμή την προχθεσινή σύλληψη από την Αστυνομία ενός συνεπώνυμου επιχειρηματία (απλή συνωνυμία με εμε), ορισμένοι «γνωστοί - άγνωστοι» του διαδικτύου έσπευσαν «πρόθυμα» να ανακαλύψουν και να δημοσιοποιήσουν ψευδή φωτογραφία. Συγκεκριμένα, με ένα προϊόν εξόφθαλμου φωτομοντάζ, εμφανίζουν τον συλληφθέντα και κατηγορούμενο, σήμερα, εναγκαλιζόμενο -δήθεν- με τον Πρωθυπουργό, σε παλαιότερη στιγμή.
Την εν λόγω φωτογραφία, μάλιστα, έσπευσε προπαγανδιστικά να την υιοθετήσει και η δημοσιογράφος Κατερίνα Ακριβοπούλου. Ειρήσθω εν παρόδω, επί ημερών Κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα, είχαν αποφασίσει να τοποθετήσουν την εν λόγω κυρία ως παρουσιάστρια στη βασική ενημερωτική εκπομπή της Δημόσιας ΕΡΤ, εκτιμώντας, προφανώς, την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία της(!).
Επειδή, όμως, το ψέμα (πρέπει να) έχει «κοντά ποδάρια», ανατρέχοντας στο αρχείο μου, βρήκα την πραγματική φωτογραφία: Στη φωτογραφία αυτή -που εύκολα διαπιστώνεται η γνησιότητά της- είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με εμένα και τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο στο γραφείο του, στα κεντρικά της ΝΔ, το βράδυ της 7ης Ιουλίου 2019, όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές. Να το θυμόμαστε πάντα, ιδίως την σημερινή ημέρα: Η έγκυρη ενημέρωση δεν είναι εύηχο σύνθημα. Είναι θεμέλιο και προϋπόθεση Δημοκρατίας.»
Η fake φωτογραφία και η ανάρτηση της Κατερίνας Ακριβοπούλου:
Η αληθινή φωτογραφία:
Ειδήσεις σήμερα:
Στην πρεσβεία των ΗΠΑ έφτασε η πορεία για το Πολυτεχνείο - 15.000 οι διαδηλωτές εκτιμά η Αστυνομία
Έκανα απόπειρα αυτοκτονίας όταν με εξαπάτησαν, με έσωσαν η Βρισηίδα και η αδερφή μου, λέει ο Σπύρος Μαρτίκας
Στην Κύπρο ο Κέβιν Σπέισι – Η εμφάνιση που σηματοδότησε την επιστροφή του στον χώρο του θεάματος
Στην πρεσβεία των ΗΠΑ έφτασε η πορεία για το Πολυτεχνείο - 15.000 οι διαδηλωτές εκτιμά η Αστυνομία
Έκανα απόπειρα αυτοκτονίας όταν με εξαπάτησαν, με έσωσαν η Βρισηίδα και η αδερφή μου, λέει ο Σπύρος Μαρτίκας
Στην Κύπρο ο Κέβιν Σπέισι – Η εμφάνιση που σηματοδότησε την επιστροφή του στον χώρο του θεάματος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα