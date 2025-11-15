Υπουργείο Εσωτερικών: Οδικός χάρτης για 8.961 προσλήψεις στο Δημόσιο πριν τα Χριστούγεννα

Πέραν αυτών, ωστόσο, το ΑΣΕΠ προετοιμάζεται αυτή την περίοδο πυρετωδώς για την έκδοση των επόμενων προκηρύξεων που αφορούν σε αποφοίτους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με βάση τον Ετήσιο Προγραμματισμό Προσλήψεων για το 2026, οι οποίοι αναμένεται να απορροφηθούν από τη δεξαμενή του δεύτερου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού και υπολογίζονται στις 5.000 θέσεις περίπου.