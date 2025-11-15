Υπουργείο Εσωτερικών: Οδικός χάρτης για 8.961 προσλήψεις στο Δημόσιο πριν τα Χριστούγεννα
Την προσεχή εβδομάδα τα προσωρινά αποτελέσματα για την προκήρυξη 7Κ/2024 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά 1.113 θέσεις – Η ψηφιοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών έχει μειώσει δραστικά τον χρόνο αναμονής
Το απόλυτο crash test αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες στη δημόσια διοίκηση καθώς ενεργοποιούνται για πρώτη φορά τα νέα εργαλεία και οι θεσμικές αλλαγές στον ΑΣΕΠ για την άμεση ενεργοποίηση 10.000 προσλήψεων.
Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη του υπουργείου Εσωτερικών που παρουσιάζει το «ΘΕΜΑ», την προσεχή εβδομάδα αναμένονται τα προσωρινά αποτελέσματα για την προκήρυξη 7Κ/2024 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά 1.113 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σε φορείς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλους οργανισμούς του Δημοσίου. Στόχος του υπουργού Θοδωρή Λιβάνιου και της αρμόδιας υφυπουργού Βιβής Χαραλαμπογιάννη αποτελεί η άμεση απορρόφηση και τοποθέτηση των νεοπροσληφθέντων στα πόστα εργασίας.
Παράλληλα, τις επόμενες εβδομάδες -και πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων- θα έχουν ολοκληρωθεί, κατά πληροφορίες, οι τακτικές δοκιμασίες για όλες τις κλαδο-ειδικότητες (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) αναφορικά με την πρόσληψη 1.213 υποψηφίων στη Δημοτική Αστυνομία προκειμένου να συνδράμουν στην καθημερινή και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων. Για την άμεση απορρόφησή τους έχει προβλεφθεί ειδική διαδικασία από το υπουργείο Εσωτερικών, η οποία επιτρέπει την πρόσληψή τους αμέσως μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων επιτυχόντων και πριν από την επιτυχή ολοκλήρωση της εισαγωγικής εκπαίδευσης, η οποία όμως θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσα στο πρώτο έτος της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας τους.
Εξάλλου, το αργότερο στις αρχές Δεκεμβρίου τοποθετείται και η έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων για την προκήρυξη 8Κ, η οποία αφορά σε 2.213 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου, για την οποία μάλιστα καταγράφηκε πλήθος αιτήσεων συμμετοχής - έφτασαν τις 105.427. Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη προσωπικού σε φορείς της κεντρικής διοίκησης, όπως υπουργεία και φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και προσωπικό σε δήμους ανά την επικράτεια.
Ακόμη περισσότερες προσλήψεις αναμένεται να τελεσφορήσουν με την έλευση του 2026, καθώς στις πρώτες μέρες του νέου έτους εκτιμάται ότι θα εκδοθούν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 2ΓΒ/2025 για 4.277 μόνιμες θέσεις προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) σε διάφορους φορείς του Δημοσίου. Πρόκειται για μία από τις πιο μαζικές προκηρύξεις των τελευταίων ετών, η οποία απευθύνθηκε αποκλειστικά στους επιτυχόντες του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022. Ειδικότερα, πρόκειται για τη δεύτερη φάση της διαδικασίας πρόσληψης για τους επιτυχόντες του διαγωνισμού 2Γ/2022, οι οποίοι υπέβαλαν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους τον περασμένο Αύγουστο.
«Κλειδί» για την απλούστευση και επιτάχυνση των προσλήψεων αποτέλεσε η εισαγωγή του θεσμού του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, αφού για πρώτη φορά -μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες- διαμορφώθηκε μια δυνητική δεξαμενή απορρόφησης υποψηφίων, ενώ η επιλογή προσωπικού στο Δημόσιο «θωρακίστηκε» από μια νέα ψηφιακή διαδικασία. Επιπρόσθετα, η διενέργεια γραπτού διαγωνισμού ενσωμάτωσε τα νέα ζητούμενα για την ελληνική δημόσια διοίκηση ώστε το προσωπικό της στο εξής να μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στις τρέχουσες ανάγκες, αλλά και στις σύγχρονες δεξιότητες που απαιτούνται ώστε οι νεοπροσλαμβανόμενοι να διαθέτουν όσο το δυνατόν περισσότερα εχέγγυα για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη.
Η ψηφιοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών μετά τη μετάβαση των πανελλήνιων γραπτών διαγωνισμών του ΑΣΕΠ σε ψηφιακά περιβάλλοντα έχουν μειώσει δραστικά τον χρόνο αναμονής των υποψηφίων, επιλύοντας μια εκκρεμότητα ετών που κρατούσε τους ενδιαφερόμενους σε μια άτυπη ομηρία. Ενδεικτικό αυτού αποτελεί το γεγονός ότι στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται να δημοσιοποιηθούν τα προσωρινά αποτελέσματα για τον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που αφορά στην κάλυψη 145 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Διοικητικού Προξενικού στο υπουργείο Εξωτερικών σε πρωτόγνωρους χρόνους για την πρόσληψη προσωπικού στη Βασιλίσσης Σοφίας. Οι νέες υψηλές ταχύτητες αποδεικνύονται από το γεγονός ότι η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση έχει ήδη διεξαχθεί από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, με τα προσωρινά αποτελέσματα να αναμένονται μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο από τη συμπλήρωση ενός μήνα.
Πέραν αυτών, ωστόσο, το ΑΣΕΠ προετοιμάζεται αυτή την περίοδο πυρετωδώς για την έκδοση των επόμενων προκηρύξεων που αφορούν σε αποφοίτους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με βάση τον Ετήσιο Προγραμματισμό Προσλήψεων για το 2026, οι οποίοι αναμένεται να απορροφηθούν από τη δεξαμενή του δεύτερου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού και υπολογίζονται στις 5.000 θέσεις περίπου.
