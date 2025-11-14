Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Ανανεώθηκε για 5 χρόνια η θητεία τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων
Ανανεώθηκε για 5 χρόνια η θητεία τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων
Με ομόφωνη απόφαση του Κολλεγίου Ευρωπαίων Εισαγγελέων, Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύσης Μουζάκης θα συνεχίσουν το έργο τους στο γραφείο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στη χώρα μας
Ανανεώθηκε για πέντε χρόνια, με ομόφωνη απόφαση του Κολλεγίου Ευρωπαίων Εισαγγελέων, η θητεία τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, στο γραφείο της Αθήνας, που έληγε σε λίγο καιρό .
Έτσι, με την ψήφο και των 24 μελών του Κολλεγίου, οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύσης Μουζάκης θα συνεχίσουν το έργο τους στο γραφείο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στη χώρα μας, ερευνώντας σειρά από υποθέσεις που βρίσκονται ήδη εν εξελίξει, όπως αυτή για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι τρεις εισαγγελείς μαζί με συναδέλφους τους Εισαγγελείς εφετών, που στελεχώνουν το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας της Ελλάδας, εδώ και αρκετούς μήνες έχουν συλλέξει τεράστιο όγκο στοιχείων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων και έχουν πλήρη και σε βάθος γνώση για την υπόθεση που απασχολεί την πολιτική και κοινωνική ζωή. Το γραφείο των εντεταλμένων Εισαγγελέων έχει παράλληλα και άλλες ανοικτές υποθέσεις που έχουν τεθεί υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς το οικονομικό αντικείμενο τους αφορά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδήσεις σήμερα:
Reuters: Η Ελλάδα διαπραγματεύεται με το Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» - Τι θέλει ν' αγοράσει, πόσα θα δαπανήσει
«Έμαθα ότι έχω αυτισμό στα 14 και ένιωσα σαν να ελευθερώθηκα»: Η Άρια Παπανικολάου μιλά για την απομόνωση, τον πόνο και την ανάγκη αποδοχής
«Έπαιξα ενστικτωδώς τον Χάνιμπαλ, γιατί έχω τον διάβολο μέσα μου»: Ο Άντονι Χόπκινς, οι μεγάλοι ρόλοι, ο αλκοολισμός και η κόρη που δεν θέλει να τον βλέπει
Έτσι, με την ψήφο και των 24 μελών του Κολλεγίου, οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύσης Μουζάκης θα συνεχίσουν το έργο τους στο γραφείο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στη χώρα μας, ερευνώντας σειρά από υποθέσεις που βρίσκονται ήδη εν εξελίξει, όπως αυτή για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι τρεις εισαγγελείς μαζί με συναδέλφους τους Εισαγγελείς εφετών, που στελεχώνουν το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας της Ελλάδας, εδώ και αρκετούς μήνες έχουν συλλέξει τεράστιο όγκο στοιχείων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων και έχουν πλήρη και σε βάθος γνώση για την υπόθεση που απασχολεί την πολιτική και κοινωνική ζωή. Το γραφείο των εντεταλμένων Εισαγγελέων έχει παράλληλα και άλλες ανοικτές υποθέσεις που έχουν τεθεί υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς το οικονομικό αντικείμενο τους αφορά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδήσεις σήμερα:
Reuters: Η Ελλάδα διαπραγματεύεται με το Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» - Τι θέλει ν' αγοράσει, πόσα θα δαπανήσει
«Έμαθα ότι έχω αυτισμό στα 14 και ένιωσα σαν να ελευθερώθηκα»: Η Άρια Παπανικολάου μιλά για την απομόνωση, τον πόνο και την ανάγκη αποδοχής
«Έπαιξα ενστικτωδώς τον Χάνιμπαλ, γιατί έχω τον διάβολο μέσα μου»: Ο Άντονι Χόπκινς, οι μεγάλοι ρόλοι, ο αλκοολισμός και η κόρη που δεν θέλει να τον βλέπει
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα