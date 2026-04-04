Συνελήφθησαν αδέρφια για διακίνηση ναρκωτικών σε 17χρονο στην Πάτρα
Συνελήφθησαν αδέρφια για διακίνηση ναρκωτικών σε 17χρονο στην Πάτρα

Συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του

Συνελήφθησαν αδέρφια για διακίνηση ναρκωτικών σε 17χρονο στην Πάτρα
Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή της Αρόης, στην Πάτρα, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για υπόθεση διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών, καθώς και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με το tempo24.news, συνελήφθησαν δύο αδέλφια ηλικίας 20 και 25 ετών, ένας 17χρονος, καθώς και η μητέρα του τελευταίου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ανήλικο ενώ είχε προμηθευτεί μικροποσότητα κάνναβης από έναν εκ των δύο αδελφών.

Σε σωματική έρευνα που ακολούθησε στον 17χρονο, βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη συνέχεια σε έρευνα στην οικία των δύο αδελφών, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, περίπου 57 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

