Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Αυτοκίνητο έπεσε σε κατάστημα στο Ηράκλειο - Διέλυσε τη βιτρίνα του
Αυτοκίνητο έπεσε σε κατάστημα στο Ηράκλειο - Διέλυσε τη βιτρίνα του
Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης ενώ έβρεχε - Στο αυτοκίνητο επέβαιναν 5 άτομα
Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού στο κέντρο του Ηρακλείου, όταν αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε βιτρίνα καταστήματος και τη διέλυσε.
Σύμφωνα με το creta24.gr το περιστατικό συνέβη 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Τέταρτης ενώ στην περιοχή έβρεχζε.
Υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν άλλα τέσσερα άτομα, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το ΙΧ να καταλήξει στη βιτρίνα του εμπορικού καταστήματος.
Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, που τοποθέτησε κορδέλες, ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει προκληθεί κάποιος τραυματισμός.
Σύμφωνα με το creta24.gr το περιστατικό συνέβη 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Τέταρτης ενώ στην περιοχή έβρεχζε.
Υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν άλλα τέσσερα άτομα, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το ΙΧ να καταλήξει στη βιτρίνα του εμπορικού καταστήματος.
Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, που τοποθέτησε κορδέλες, ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει προκληθεί κάποιος τραυματισμός.
Ειδήσεις σήμερα:
Η εφορία επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά και πώς
Λήξη του shutdown στις ΗΠΑ μετά από 43 ημέρες – Ο Τραμπ υπέγραψε τη συμφωνία στο Οβάλ Γραφείο
H Αρίνα Σαμπαλένκα φόρεσε το μπικίνι της και ξεκουράζεται μετά την πιο προσοδοφόρα σεζόν - Δείτε φωτογραφίες
Η εφορία επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά και πώς
Λήξη του shutdown στις ΗΠΑ μετά από 43 ημέρες – Ο Τραμπ υπέγραψε τη συμφωνία στο Οβάλ Γραφείο
H Αρίνα Σαμπαλένκα φόρεσε το μπικίνι της και ξεκουράζεται μετά την πιο προσοδοφόρα σεζόν - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα