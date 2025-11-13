Αυτοκίνητο έπεσε σε κατάστημα στο Ηράκλειο - Διέλυσε τη βιτρίνα του
ΕΛΛΑΔΑ
Αυτοκίνητο Κατάστημα Ηράκλειο Ηράκλειο Κρήτης

Αυτοκίνητο έπεσε σε κατάστημα στο Ηράκλειο - Διέλυσε τη βιτρίνα του

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης ενώ έβρεχε - Στο αυτοκίνητο επέβαιναν 5 άτομα

Αυτοκίνητο έπεσε σε κατάστημα στο Ηράκλειο - Διέλυσε τη βιτρίνα του
Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού στο κέντρο του Ηρακλείου, όταν αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε βιτρίνα καταστήματος και τη διέλυσε.

Σύμφωνα με το creta24.gr το περιστατικό συνέβη 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Τέταρτης ενώ στην περιοχή έβρεχζε.

Υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν άλλα τέσσερα άτομα, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το ΙΧ να καταλήξει στη βιτρίνα του εμπορικού καταστήματος.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, που τοποθέτησε κορδέλες, ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει προκληθεί κάποιος τραυματισμός.

Αυτοκίνητο έπεσε σε κατάστημα στο Ηράκλειο - Διέλυσε τη βιτρίνα του


