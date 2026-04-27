Οι Διοικητικοί Δικαστές ζητούν μέτρα ασφαλείας μετά την «επίθεση» στο Εφετείο Αθηνών
Οι δράστες, έσπασαν τους υαλοπίνακες της εισόδου με βαριοπούλα και εκτόξευσαν μπογιές στον εξωτερικό χώρο
Με αφορμή τις φθορές που προκάλεσαν άγνωστοι στην κεντρική είσοδο του κτιρίου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (25/04/2026), η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, «καταγγέλλει εκ νέου την έλλειψη επαρκών μέτρων φύλαξης στα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας και καλεί το υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσει άμεσα στη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας, προκειμένου να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά».
Παράλληλα, η Ένωση επισημαίνει σε ανακοίνωσή της: «Η διαφωνία, ακόμα και η έντονη κοινωνική αντίδραση απέναντι σε δικαστικές αποφάσεις, είναι θεμιτή σε μια δημοκρατική κοινωνία. Ωστόσο, η βία καθώς και οι βανδαλισμοί σε δικαστικά κτίρια δεν μπορεί να γίνονται ανεκτά».
Υπενθυμίζεται, ότι μετά από επιδρομή αγνώστων, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην κεντρική είσοδο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Οι δράστες, έθραυσαν τους υαλοπίνακες της εισόδου με βαριοπούλα και εκτόξευσαν μπογιές στον εξωτερικό χώρο.
Από την επίθεση δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο οι υλικές ζημιές είναι σημαντικές και έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποκατάστασή τους.
