Οι Διοικητικοί Δικαστές ζητούν μέτρα ασφαλείας μετά την «επίθεση» στο Εφετείο Αθηνών
ΕΛΛΑΔΑ
Παναγιώτης Τσιμπούκης
Με αφορμή τις φθορές που προκάλεσαν άγνωστοι στην κεντρική είσοδο του κτιρίου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (25/04/2026), η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, «καταγγέλλει εκ νέου την έλλειψη επαρκών μέτρων φύλαξης στα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας και καλεί το υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσει άμεσα στη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας, προκειμένου να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά».

Παράλληλα, η Ένωση επισημαίνει σε ανακοίνωσή της: «Η διαφωνία, ακόμα και η έντονη κοινωνική αντίδραση απέναντι σε δικαστικές αποφάσεις, είναι θεμιτή σε μια δημοκρατική κοινωνία. Ωστόσο, η βία καθώς και οι βανδαλισμοί σε δικαστικά κτίρια δεν μπορεί να γίνονται ανεκτά».

Υπενθυμίζεται, ότι μετά από επιδρομή αγνώστων, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην κεντρική είσοδο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Οι δράστες, έθραυσαν τους υαλοπίνακες της εισόδου με βαριοπούλα και εκτόξευσαν μπογιές στον εξωτερικό χώρο.

Από την επίθεση δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο οι υλικές ζημιές είναι σημαντικές και έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποκατάστασή τους.
Thema Insights

45 χρόνια ΜΕΓΑ: Όταν η προσωπική υγιεινή γίνεται κοινωνική πράξη ευθύνης

Κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα. Ένα προϊόν προσωπικής υγιεινής, μια μικρή πράξη φροντίδας, μια συνήθεια που επαναλαμβάνεται. Πίσω από αυτές τις στιγμές, υπάρχουν επιλογές που καθορίζουν το πώς μια εταιρεία βλέπει τον ρόλο της. Και για τη ΜΕΓΑ, η φροντίδα δεν σταματά στο προϊόν, συνεχίζεται όπου υπάρχει ανάγκη.

