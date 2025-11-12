Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του 23χρονου ανιψιού του Καργάκη στα Βορίζια

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρει ότι ύστερα από έρευνα και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, ταυτοποιήθηκε ο φερόμενος ως δράστης για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού