Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του 23χρονου ανιψιού του Καργάκη στα Βορίζια
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρει ότι ύστερα από έρευνα και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, ταυτοποιήθηκε ο φερόμενος ως δράστης για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού
Συνελήφθη ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη για την έκρηξη στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Ο νεαρός φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα, λίγες ώρες πριν το αιματοκύλισμα.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του 23χρονου:
Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.
Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.
Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.
