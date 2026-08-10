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Σύλληψη 53χρονου στο «Ελ.Βενιζέλος» με δύο ευρωπαϊκά εντάλματα για ξέπλυμα χρήματος και απάτες στη Γαλλία
ΕΛΛΑΔΑ
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Σύλληψη 53χρονου στο «Ελ.Βενιζέλος» με δύο ευρωπαϊκά εντάλματα για ξέπλυμα χρήματος και απάτες στη Γαλλία

Κατηγορείται ότι είχε συστήσει εικονικές εταιρείες μέσω των οποίων προέβαινε σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ ακόμα εμπλέκεται σε υπόθεση διεθνούς απάτης αναφορικά με τον ΦΠΑ

Σύλληψη 53χρονου στο «Ελ.Βενιζέλος» με δύο ευρωπαϊκά εντάλματα για ξέπλυμα χρήματος και απάτες στη Γαλλία
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Συνελήφθη την Κυριακή, 9 Αυγούστου, κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» ένας 53χρονος αλλοδαπός διωκόμενος με δύο ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης από τις Αρχές της Γαλλίας για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και απάτες.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 53χρονος κατηγορείται ότι κατά τα έτη 2013 έως 2018, στη Λιόν είχε συστήσει εικονικές εταιρείες μέσω των οποίων προέβαινε σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ ακόμα εμπλέκεται σε υπόθεση διεθνούς απάτης αναφορικά με τον ΦΠΑ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
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