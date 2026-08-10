ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στον Λαχανά Θεσσαλονίκης, επιχειρούν δύο ελικόπτερα

Έφτασαν στο αεροδρόμιο Ρόδου με 3.928 πακέτα λαθραία τσιγάρα στις αποσκευές τους, συνελήφθησαν δύο γυναίκες
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Λαθραία τσιγάρα Ρόδος

Έφτασαν στο αεροδρόμιο Ρόδου με 3.928 πακέτα λαθραία τσιγάρα στις αποσκευές τους, συνελήφθησαν δύο γυναίκες

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους

Έφτασαν στο αεροδρόμιο Ρόδου με 3.928 πακέτα λαθραία τσιγάρα στις αποσκευές τους, συνελήφθησαν δύο γυναίκες
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη δύο γυναικών, ηλικίας 42 και 45 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί στο αεροδρόμιο της Ρόδου, καθώς στις αποσκευές τους εντοπίστηκαν συνολικά 3.928 πακέτα τσιγάρων χωρίς την προβλεπόμενη ταινία φόρου.

Οι δύο γυναίκες έφτασαν στη Ρόδο με πτήση εξωτερικού το μεσημέρι της Κυριακής 9 Αυγούστου. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Ρόδου εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα καπνικών προϊόντων, η οποία και κατασχέθηκε.

Σε βάρος των δύο γυναικών σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ τα κατασχεθέντα τσιγάρα παραδόθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περαιτέρω διαδικασίες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης