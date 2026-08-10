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Θαλαμηγός προσάραξε σε παραλία στα Κύθηρα, σώος ο μοναδικός επιβαίνων του σκάφους
ΕΛΛΑΔΑ
Κύθηρα Θαλαμηγος

Θαλαμηγός προσάραξε σε παραλία στα Κύθηρα, σώος ο μοναδικός επιβαίνων του σκάφους

Το σκάφος με σημαία Γερμανίας προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή του Διακοφτίου - Ο επιβαίνων βγήκε στη στεριά με τη συνδρομή του Λιμενικού

Θαλαμηγός προσάραξε σε παραλία στα Κύθηρα, σώος ο μοναδικός επιβαίνων του σκάφους
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Θαλαμηγός με σημαία Γερμανίας προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή του Διακοφτίου Κυθήρων, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή.

Στο σκάφος επέβαινε ένας αλλοδαπός, ο οποίος, με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού, κατάφερε να βγει στη στεριά.

Ο άνδρας είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με την ενημέρωση για το περιστατικό.
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