Οι νέες προνομιακές προτάσεις της Skoda κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου
Θαλαμηγός προσάραξε σε παραλία στα Κύθηρα, σώος ο μοναδικός επιβαίνων του σκάφους
Θαλαμηγός προσάραξε σε παραλία στα Κύθηρα, σώος ο μοναδικός επιβαίνων του σκάφους
Το σκάφος με σημαία Γερμανίας προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή του Διακοφτίου - Ο επιβαίνων βγήκε στη στεριά με τη συνδρομή του Λιμενικού
Θαλαμηγός με σημαία Γερμανίας προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή του Διακοφτίου Κυθήρων, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή.
Στο σκάφος επέβαινε ένας αλλοδαπός, ο οποίος, με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού, κατάφερε να βγει στη στεριά.
Ο άνδρας είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με την ενημέρωση για το περιστατικό.
Στο σκάφος επέβαινε ένας αλλοδαπός, ο οποίος, με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού, κατάφερε να βγει στη στεριά.
Ο άνδρας είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με την ενημέρωση για το περιστατικό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα