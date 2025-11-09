Πτώση σοβάδων σε δημοτικό στην Ηγουμενίτσα: Οι γονείς δεν θα στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο τη Δευτέρα
Πτώση σοβάδων σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε αίθουσα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας, λίγο πριν την έναρξη των μαθημάτων, σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Το περιστατικό έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά από αντίστοιχο συμβάν, που είχε καταγραφεί την περασμένη Τρίτη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι οποίοι εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τις συνθήκες στις οποίες καλούνται να εργαστούν οι ίδιοι και να φοιτήσουν οι μαθητές.
Όπως αναφέρει το thespro, ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση, κατά την οποία αποφασίστηκε οι μαθητές να μην προσέλθουν στα μαθήματα τη Δευτέρα. Οι γονείς, ωστόσο, θα βρεθούν στις 8:15 το πρωί στο σχολείο, πραγματοποιώντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί στις εγκαταστάσεις.
Παράλληλα, αντιπροσωπεία των γονέων προγραμματίζει συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας, προκειμένου να ζητήσει την άμεση παρέμβασή του για την επίλυση του σοβαρού προβλήματος ασφάλειας που έχει προκύψει.
