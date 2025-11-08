Πάνος Ρούτσι: Δεν θέλουμε κόμμα, αν το κάναμε θα χάναμε τον σκοπό
Πάνος Ρούτσι: Δεν θέλουμε κόμμα, αν το κάναμε θα χάναμε τον σκοπό
«Δεν έχει ειπωθεί ποτέ στον σύλλογο. Μόνο δικαιοσύνη και όλα στο φως» λέει ο Πάνος Ρούτσι στη σκιά της συζήτησης για το κόμμα Καρυστιανού
Απορριπτικός για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται ο Πάνος Ρούτσι στη σκιά της φημολογίας που αναζωπυρώθηκε τα τελευταία 24ωρα.
«Δεν έχει ειπωθεί ποτέ στον σύλλογο. Δεν θέλουμε τέτοια. Μόνο δικαιοσύνη και όλα στο φως» λέει αρχικά στην εφημερίδα Τα ΝΕΑ.
Σύμφωνα με τον κ. Ρούτσι «αν κάναμε κόμμα ο κόσμος θα αναρωτιόταν τι θέλουμε. Θα χάναμε τον σκοπό».
Όσον αφορά, δε, πότε θα προχωρήσει η εκταφή του γιου του για την οποία έκανε απεργία πείνας μέχρι να γίνει δεκτό το αίτημά του, ο Πάνος Ρούτσι λέει «έχουμε έρθει σε επικοινωνία με ανθρώπους, βρήκαμε πραγματογνώμονες. Σύντομα θα έχουμε ημερομηνία - να γίνουν τοξικολογικές και ιστολογικές. Αυτές δείχνουν τα πάντα, ακόμα και ύστερα από χρόνια».
Ερωτηθείς, επίσης, για το τι άφησε στον ίδιο η απεργία πείνας, ο κ. Ρούτσι απαντά «23 ημέρες εκεί άλλαξε το σώμα μου. Θέλει δουλειά να επανέλθω, αλλά με τους γιατρούς θα φτιάξω. Δεν ένιωθα πείνα, - ήταν απόφαση. Η δύναμη έρχεται από πάνω, από το παιδί μου. Τα βράδια ήταν δύσκολα. κρύο... Είχα όμως δίπλα μου ανθρώπους, παιδιά από 16 έως 50 ετών, έκανα βάρδιες για να μην είμαι μόνος. Είναι η οικογένειά μου πια.»
