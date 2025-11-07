Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Κάθειρξη οκτώ ετών στον καθηγητή του ΤΕΙ Σερρών που έπαιρνε «φακελάκι» από φοιτητές για να τους περνάει στα μαθήματα
Κάθειρξη οκτώ ετών στον καθηγητή του ΤΕΙ Σερρών που έπαιρνε «φακελάκι» από φοιτητές για να τους περνάει στα μαθήματα
Επιβλήθηκε και χρηματική ποινή 30.000 ευρώ στον καθηγητή για τα «φακελάκια» που έπαιρνε από φοιτητές - Ένοχοι και οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίου που έστελναν τα παιδιά σε αυτόν
Σε κάθειρξη οκτώ ετών και χρηματική ποινή 30.000 ευρώ καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ο καθηγητής του ΤΕΙ Σερρών ο οποίος κατηγορείται ότι ζητούσε «φακελάκι» από τους φοιτητές του για να τους περάσει στα μαθήματα.
Ένοχοι κρίθηκαν από το ίδιο δικαστήριο και δύο ιδιοκτήτες φροντιστηρίου - ανδρόγυνο- στο οποίο φαίνεται να έστελνε τους φοιτητές που «έκοβε» ο 67χρονος καθηγητής. Σε αυτούς τους δύο επιβλήθηκε κάθειρξη πέντε ετών και χρηματική ποινή 20.000 ευρώ. Ο δεύτερος καθηγητής που έκατσε στο εδώλιο του κατηγορουμένου τελικά αθωώθηκε καθώς δεν αποδείχθηκε η εμπλοκή του στην υπόθεση.
Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για δωροληψία κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα καθώς και για εκβίαση, κατά περίπτωση, ενώ το δικαστήριο τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς. Για όλους αποφασίστηκε η έφεσή τους να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής.
Στις απολογίες τους όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονταν.
Σημειώνεται ότι η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκίνησε πριν από περίπου δύο μήνες και κατέθεσαν δεκάδες φοιτητές ως μάρτυρες κατηγορίας. Μεταξύ αυτών και μία απόφοιτη του Τμήματος Λογιστικής του Ιδρύματος η οποία ανέφερε ότι είχε ακούσει πως υπάρχει ένας καθηγητής που πληρώνεται για να τους περάσει τα μαθήματα.
«Μαζί με άλλους συμφοιτητές μου, πήγα κι εγώ στο φροντιστήριο- 250 ευρώ κόστιζε το κάθε μάθημα. Μας έδιναν τα θέματα και πηγαίναμε και γράφαμε. Από αυτά που μας δίδασκε ο καθηγητής έπεφταν και τα θέματα. Τα έδινε στους καθηγητές του φροντιστηρίου. Μια φορά είχε πέσει η ίδια άσκηση με τους ίδιους αριθμούς. Σ’ όλα πήρα βαθμό 5», είπε, μεταξύ άλλων.
Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση ξεκίνησε να ερευνάται το 2018 μετά από καταγγελίες που έφτασαν στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ.
Ο καθηγητής είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές των Σερρών, όπως επίσης κι ο συγκατηγορούμενός του ιδιοκτήτης του φροντιστηρίου. Η σύζυγός του ιδιοκτήτη είχε αφεθεί ελεύθερη με όρους.
