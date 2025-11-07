Αιγάλεω: Δίωξη σε βάρος του 75χρονου που φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι την 29χρονη κόρη του
ΕΛΛΑΔΑ
Ποινική δίωξη Ανθρωποκτονία Αιγάλεω Μαχαίρι

Αιγάλεω: Δίωξη σε βάρος του 75χρονου που φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι την 29χρονη κόρη του

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία διώκεται ο ηλικιωμένος

Αιγάλεω: Δίωξη σε βάρος του 75χρονου που φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι την 29χρονη κόρη του
Βασιλική Κόκκαλη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στην άσκηση ποινικής δίωξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία σε βάρος του 75χρονου, ο οποίος σύμφωνα με τη δικογραφία τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο πιθανότατα μαχαίρι την 29χρονη κόρη του προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Θεσσαλονίκης στο Αιγάλεω και η 29χρονη έχει μεταφερθεί και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος οδηγείται σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.



Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα γίνεται παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη - Το ρωσικό φυσικό αέριο δεν μπορεί να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία

Μπόνους φόρου έως 16.000 ευρώ για όσους ανακαινίσουν το σπίτι φέτος και το 2026

Miss Universe: Me λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
Βασιλική Κόκκαλη
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης