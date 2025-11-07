Αιγάλεω: Δίωξη σε βάρος του 75χρονου που φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι την 29χρονη κόρη του
Για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία διώκεται ο ηλικιωμένος
Στην άσκηση ποινικής δίωξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία σε βάρος του 75χρονου, ο οποίος σύμφωνα με τη δικογραφία τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο πιθανότατα μαχαίρι την 29χρονη κόρη του προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Θεσσαλονίκης στο Αιγάλεω και η 29χρονη έχει μεταφερθεί και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Τζάνειο Νοσοκομείο.
Μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος οδηγείται σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.
