Ποια δρομολόγια του Προαστιακού Θεσσαλονίκης δεν θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο λόγω εργασιών
Η Hellenic Train με ανακοίνωσή της ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, το Σάββατο (8/11) και την Κυριακή (9/11), τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών του Προαστιακού Θεσσαλονίκης 1596, 1597, 1598 και 1599 δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Ειδικότερα, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών:

-1596 (Λάρισα - Θεσσαλονίκη), με ώρα αναχώρησης 12:35

-1598 (Λάρισα - Θεσσαλονίκη), με ώρα αναχώρησης 14:50

-1597 (Θεσσαλονίκη - Λάρισα), με ώρα αναχώρησης 12:20

-1599 (Θεσσαλονίκη - Λάρισα), με ώρα αναχώρησης 15:10

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα δρομολόγια θα υποκατασταθούν με λεωφορεία της Hellenic Train και θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις.

