Θανατηφόρο τροχαίο στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Βέροιας: Μία νεκρή και δύο τραυματίες
Συνολικά τρία οχήματα συγκρούστηκαν στο ύψος της Αλεξάνδρειας Ημαθίας
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην παλαιά Εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Βέροιας, στο ύψος της Αλεξάνδρειας Ημαθίας.
Το δυστύχημα έγινε στις 17.40 όταν όχημα που οδηγούσε 29χρονος, προσέκρουσε νωτομετωπικά σε βαν που οδηγούσε 39χρονος, το οποίο στη συνέχεια προσέκρουσε σε όχημα που οδηγούσε 74χρονος.
Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί θανάσιμα η 71χρονη συνοδηγός του τελευταίου οχήματος. Επιπλέον τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο δύο οδηγοί από τα εμπλεκόμενα οχήματα.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.
