Αυτός είναι ο 59χρονος που υποδυόταν τον υδραυλικό και ξάφριζε ηλικιωμένους
Δρούσε σε Παγκράτι, Πατήσια, Καλλιθέα, Κυψέλη και Αμπελόκηπους, συνελήφθη στον Πειραιά - Η λεία του υπολογίζεται σε 282.800 ευρώ
Η Ελληνική Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 59χρονου που παρίστανε τον υδραυλικό και διέπραττε κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης σε περιοχές της Αττικής.
Χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα δήθεν διαρροή νερού ο 59χρονος έμπαινε σε σπίτια ηλικιωμένων σε Παγκράτι, Πειραιά, Πατήσια, Καλλιθέα, Κυψέλη και Αμπελόκηπους άλλοτε υποδυόμενος τον υδραυλικό και άλλοτε τον ένοικο πολυκατοικίας. Συνολικά εξιχνιάστηκαν 15 κλοπές και ληστείες με δράστη τον 59χρονο, ο οποίος είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.
Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος 59χρονου, που διέπραττε κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης σε περιοχές της Αττικής και συνελήφθη την 15-10-2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου (Σχετικό το από 23-10-2025 Δελτίο Τύπου).
Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής, τελεσθείσας κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένης και σε απόπειρα, από πρόσωπο που διαπράττει κλοπές κατ’ επάγγελμα και που η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ (άρθρα 1, 14, 26 εδ. α΄, 27, 42, 83, 94 παρ. 1, 98 και 374 παρ. 1 περ. γ΄ και ε΄ σε συνδυασμό με άρθρο 372 παρ. 1 α΄ Π.Κ.).
Πρόκειται για το συλληφθέντα:
(επ) ΙΩΑΝΝΙΔΗ (ον) Μαρίνο του Δημητρίου, γεννηθέντα την 23-11-1966 στο Γκριν Γερμανίας.
Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τον ανωτέρω κατηγορούμενο, σε βάρος και άλλων θυμάτων, για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα, καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.
Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-7297453 του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.
Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι την 2-3-2026, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Βίντεο από τη δράση του 59χρονου
Συνολικά εξιχνιάστηκαν 15 κλοπές και ληστείες με δράστη τον 59χρονο, ο οποίος είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.
Ενδεικτικό της αδίστακτης δράσης του είναι το γεγονός ότι σε τουλάχιστον μια περίπτωση δεν δίστασε να κλειδώσει μια γυναίκα στο μπαλκόνι του διαμερίσματος της προκειμένου ανενόχλητος να αδειάσει το σπίτι από χρήματα και κοσμήματα.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση, ληστεία και βία κατά υπαλλήλων, ενώ εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης 3 ετών και 3 μηνών για το αδίκημα της απάτης κατ’ εξακολούθηση.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ η παράνομη λεία του υπολογίζεται σε 282.800 ευρώ.
