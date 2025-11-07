Αυτός είναι ο 59χρονος που υποδυόταν τον υδραυλικό και ξάφριζε ηλικιωμένους

Χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα δήθεν διαρροή νερού ο 59χρονος έμπαινε σε σπίτια

Συνολικά εξιχνιάστηκαν 15

και

με δράστη τον 59χρονο, ο οποίος είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Ενδεικτικό της αδίστακτης δράσης του είναι το γεγονός ότι σε τουλάχιστον μια περίπτωση δεν δίστασε να κλειδώσει μια γυναίκα στο μπαλκόνι του διαμερίσματος της προκειμένου ανενόχλητος να αδειάσει το σπίτι από χρήματα και κοσμήματα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση, ληστεία και βία κατά υπαλλήλων, ενώ εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης 3 ετών και 3 μηνών για το αδίκημα της απάτης κατ’ εξακολούθηση.

η παράνομη λεία του υπολογίζεται σε 282.800 ευρώ.



