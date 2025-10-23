Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.
Συνελήφθη απατεώνας που παρίστανε τον υδραυλικό και άδειαζε σπίτια ηλικιωμένων - Πάνω από 280.000 ευρώ η λεία
Παριστάνοντας είτε ένοικο διαμερίσματος, είτε τον υδραυλικό και με πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής, αποκτούσε πρόσβαση στο εσωτερικό τους, αποσπώντας χρήματα και χρυσαφικά
Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, την Τετάρτη (15/10) στην περιοχή του Πειραιά, 59χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση, ληστεία και βία κατά υπαλλήλων, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης 3 ετών και 3 μηνών για το αδίκημα της απάτης κατ’ εξακολούθηση.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών κλοπών μεγάλων χρηματικών ποσών με τη μέθοδο της απασχόλησης από οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, η οποία μετά από ειδικές ανακριτικές πράξεις ταυτοποίησε τον 59χρονο ως δράστη των διακεκριμένων κλοπών.
Οι αστυνομικοί, εντόπισαν τον 59χρονο να κινείται στην περιοχή του Πειραιά και τον κάλεσαν σε έλεγχο. Στη θέα των αστυνομικών ο κατηγορούμενος επιχείρησε να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε, ενώ σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή του βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 37.050 ευρώ που όπως διαπιστώθηκε, είχε αφαιρέσει νωρίτερα από οικία ηλικιωμένης που βρισκόταν κοντά, το οποίο και αποδόθηκε στην παθούσα.
Ως προς τον τρόπο δράσης του, ο κατηγορούμενος κινούμενος με όχημα αρχικά εντόπιζε οικίες στις οποίες διέμεναν κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Στη συνέχεια παριστάνοντας είτε ένοικο διαμερίσματος της πολυκατοικίας, είτε τον υδραυλικό και με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής ύδατος, αποκτούσε πρόσβαση στο εσωτερικό τους, αποσπώντας χρηματικά ποσά και χρυσαφικά από τους ενοίκους.
Χαρακτηριστικό της εγκληματικής του δράσης αποτελεί το γεγονός ότι σε μία περίπτωση ο κατηγορούμενος δε δίστασε να κλειδώσει στο μπαλκόνι του διαμερίσματος την ένοικο, προκειμένου να ολοκληρώσει την εγκληματική του πράξη. Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν 15 υποθέσεις κλοπών και ληστεία σε Παγκράτι, Πειραιά, Πατήσια, Καλλιθέα, Κυψέλη και Αμπελόκηπους.
Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική του δραστηριότητα ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 282.800 ευρώ. Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Πώς δρούσε
