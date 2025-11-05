Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Συνελήφθησαν μαθητές για διακίνηση ναρκωτικών στην Ναύπακτο
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ το πρωί της Πέμπτης θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα
Δύο μαθητές σχολείου της πόλης της Ναυπάκτου συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews.gr, πρόκειται για έναν 17χρονο και έναν 18χρονο, στους οποίους, μετά από αστυνομική έρευνα, βρέθηκαν φιξάκια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα στην κατοχή τους.
Το αστυνομικό τμήμα Ναυπάκτου έφτασε στα ίχνη αξιοποιώντας πληροφορίες και τους συνέλαβε.
