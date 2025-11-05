Συνελήφθησαν μαθητές για διακίνηση ναρκωτικών στην Ναύπακτο
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ το πρωί της Πέμπτης θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα

Δύο μαθητές σχολείου της πόλης της Ναυπάκτου συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews.gr, πρόκειται για έναν 17χρονο και έναν 18χρονο, στους οποίους, μετά από αστυνομική έρευνα, βρέθηκαν φιξάκια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα στην κατοχή τους.

Το αστυνομικό τμήμα Ναυπάκτου έφτασε στα ίχνη αξιοποιώντας πληροφορίες και τους συνέλαβε.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ το πρωί της Πέμπτης θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

