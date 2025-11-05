Επιστολές σε Πιερρακάκη και Στουρνάρα από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων για παράνομες πρακτικές των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων

δ) Στην εσκεμμένη καθυστέρηση, επί σειρά μηνών, στο άνοιγμα λογαριασμών εξυπηρέτησης των δόσεων δικαστικών ρυθμίσεων ή του εξωδικαστικού μηχανισμού, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα των οφειλετών και των δικηγόρων αυτών, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να εκπέσουν οι οφειλέτες από τις ρυθμίσεις αυτές.ε) Στην καθυστερημένη απάντηση σε αιτήματα των οφειλετών και των δικηγόρων τους για χορήγηση σχετικών εγγράφων που είναι απαραίτητα για ρύθμιση των οφειλών, ενώ την ίδια στιγμή επισπεύδουν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος τους.στ) Σε απαξιωτικές συμπεριφορές για τον ρόλο των δικηγόρων είτε προτρέποντας τους οφειλέτες να μην απευθύνονται σε δικηγόρους, είτε υποβιβάζοντας και προσβάλλοντας την επαγγελματική ιδιότητα και τον θεσμικό ρόλο των δικηγόρων.ζ) Στην αποστολή εξωδίκων έκπτωσης σε οφειλέτες που ήδη τηρούν τη ρύθμιση του ν. 3869/2010, με αφορμή την αιφνίδια αλλαγή λογαριασμού εξυπηρέτησης της δικαστικής ρύθμισης, ζητώντας ποσά που ήδη έχουν καταβληθεί από τους οφειλέτες.η) Στην απαίτηση να υπάρχει γραπτή εξουσιοδότηση των οφειλετών, προκειμένου να συνομιλήσουν με τους δικηγόρους τους και ταυτόχρονα να προβάλλουν κάθε είδους προσκόμματα όσον αφορά στον τύπο, στο περιεχόμενο, στην επικύρωση της υπογραφής και στην χρονική ισχύ της εξουσιοδότησης.θ) Στην απαίτηση καταβολής υπέρογκων ποσών ως προκαταβολή, σε περίπτωση που έχει επιβληθεί κατάσχεση, προκειμένου να προβούν σε ρύθμιση και να σταματήσουν τις ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής των οφειλετών, είτε άλλες ειδικές και έκτακτες περιστάσεις (π.χ. προβλήματα υγείας).ι) Στην άρνηση να αποστείλουν το σχέδιο της σύμβασης στον οφειλέτη και τον δικηγόρο του πριν την υπογραφή του, σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας ρύθμισης, ώστε να ελέγξει τους όρους και τις συμφωνίες.Η Ολομέλεια έχει, κατ’ επανάληψη, επισημάνει καταχρηστικές συμπεριφορές και πρακτικές των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων, οι οποίες συνεχίζονται και φαλκιδεύουν ανεπίτρεπτα τα δικαιώματα των ευάλωτων δανειοληπτών και θέτουν σε κίνδυνο απώλειας την περιουσίας τους.Τέτοιες συμπεριφορές που διαταράσσουν την κοινωνική συνοχή δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές σε μία ευνομούμενη Πολιτεία.Η Ολομέλεια θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του ζητήματος και θα λάβει κάθε αναγκαίο νόμιμο μέτρο για την προστασία των δικαιωμάτων των ευάλωτων δανειοληπτών και την αποκατάσταση της νομιμότητας.Η υπεράσπιση του κράτους δικαίου και η προστασία των οικονομικά ευάλωτων συμπολιτών μας αποτελεί αδιαπραγμάτευτο πρόταγμα του δικηγορικού σώματος».