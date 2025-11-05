Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Επιστολές σε Πιερρακάκη και Στουρνάρα από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων για παράνομες πρακτικές των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων
Η Ολομέλεια αναφέρει αναλυτικά τις παράνομες και καταχρηστικές συμπεριφορές που ακολουθούν οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων σε βάρος των δανειοληπτών και ειδικά αυτών που έχουν κόκκινα δάνεια
Με αφορμή της καταχρηστικές συμπεριφορές και πρακτικές των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (services, funds, κ.λπ.), με τις οποίες συνεχίζονται και φαλκιδεύουν ανεπίτρεπτα τα δικαιώματα των ευάλωτων δανειοληπτών, θέτοντας ακόμη και σε κίνδυνο την απώλεια της περιουσίας τους, η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων έστειλε επιστολές τόσο στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, όσο και τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.
Με τις επιστολές αυτές η Ολομέλεια ζητάει από τον κ. Πιερρακάκη την άμεση ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, προκειμένου να ενισχυθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο με τη θέσπιση αυστηρών διοικητικών κυρώσεων για την αποφυγή τέτοιων συμπεριφορών και πρακτικών στο μέλλον και από τον κ. Στουρνάρα ζητάει την άσκηση των εκ του νόμου εποπτικών αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδας, με βάση το σημερινό κανονιστικό καθεστώς.
Παράλληλα, η Ολομέλεια αναφέρει αναλυτικά τις παράνομες και καταχρηστικές συμπεριφορές που ακολουθούν οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων σε βάρος των δανειοληπτών και ειδικά αυτών που έχουν κόκκινα δάνεια, ενώ «οι πλειστηριασμοί ακινήτων, που αφορούν πλέον και σε πρώτες κατοικίες, αποτελούν καθημερινότητα».
Ειδικότερα, η ανακοίνωση της Ολομέλειας αναφέρει: «H Ολομέλεια σε υλοποίηση σχετικής απόφασης στον Πύργο, σχετικά με καταχρηστικές και παράνομες συμπεριφορές των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων σε βάρος οφειλετών, απέστειλε επιστολές προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, ζητώντας από τον πρώτο αφ’ ενός την άμεση ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, προκειμένου να ενισχυθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο με τη θέσπιση αυστηρών διοικητικών κυρώσεων για την αποφυγή τέτοιων συμπεριφορών και πρακτικών στο μέλλον και αφ΄ ετέρου την άσκηση των εκ του νόμου εποπτικών αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδας, με βάση το σημερινό κανονιστικό καθεστώς.
Όπως αναφέρεται στις επιστολές, το ιδιωτικό χρέος των πολιτών προς το Δημόσιο, τις Τράπεζες και τους χρηματοπιστωτικούς φορείς παραμένει σε δυσθεώρητα ύψη, παρά τις όποιες προσπάθειες περιορισμού του.
Αποτελεί αναμφίβολα ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα, που πλήττει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και ιδίως τους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας.
Οι πλειστηριασμοί ακινήτων, που αφορούν πλέον και σε πρώτες κατοικίες, αποτελούν καθημερινότητα
α. Η δυνατότητα ουσιαστικής δικαστικής προστασίας έχει αποφλοιωθεί, η δε λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού χωρίς την πρόβλεψη υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών (πλην της περίπτωσης των ευάλωτων οφειλετών) καθίσταται «κενό γράμμα» καθώς οι πιστωτές είτε δεν μετέχουν είτε προτείνουν ρυθμίσεις μη ρεαλιστικές για τους δανειολήπτες, που οδηγούν σε σύντομο χρόνο σε αδυναμία εξυπηρέτησης και απώλειά τους.
Στο περιβάλλον αυτό, παρατηρείται έξαρση καταχρηστικών και μη νόμιμων συμπεριφορών των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (services) εις βάρος των δανειοληπτών που συνίστανται ιδίως:
α) Στη διενέργεια πράξεων εκτέλεσης κατά οφειλετών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3896/2010, σε ρυθμισμένα ή ακόμη κι εξοφλημένα δάνεια.
β) Στη διαρκή τηλεφωνική όχληση οφειλετών- σε βαθμό εκφοβισμού- ακόμη και αυτών που έχουν ενταχθεί σε δικαστική ρύθμιση.
γ) Στη συνεχή μεταβολή των λογαριασμών εξυπηρέτησης των δικαστικών ρυθμίσεων των οφειλετών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν οι οφειλέτες που θα καταβάλλουν τις δόσεις της ρύθμισης.
δ) Στην εσκεμμένη καθυστέρηση, επί σειρά μηνών, στο άνοιγμα λογαριασμών εξυπηρέτησης των δόσεων δικαστικών ρυθμίσεων ή του εξωδικαστικού μηχανισμού, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα των οφειλετών και των δικηγόρων αυτών, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να εκπέσουν οι οφειλέτες από τις ρυθμίσεις αυτές.
ε) Στην καθυστερημένη απάντηση σε αιτήματα των οφειλετών και των δικηγόρων τους για χορήγηση σχετικών εγγράφων που είναι απαραίτητα για ρύθμιση των οφειλών, ενώ την ίδια στιγμή επισπεύδουν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος τους.
στ) Σε απαξιωτικές συμπεριφορές για τον ρόλο των δικηγόρων είτε προτρέποντας τους οφειλέτες να μην απευθύνονται σε δικηγόρους, είτε υποβιβάζοντας και προσβάλλοντας την επαγγελματική ιδιότητα και τον θεσμικό ρόλο των δικηγόρων.
ζ) Στην αποστολή εξωδίκων έκπτωσης σε οφειλέτες που ήδη τηρούν τη ρύθμιση του ν. 3869/2010, με αφορμή την αιφνίδια αλλαγή λογαριασμού εξυπηρέτησης της δικαστικής ρύθμισης, ζητώντας ποσά που ήδη έχουν καταβληθεί από τους οφειλέτες.
η) Στην απαίτηση να υπάρχει γραπτή εξουσιοδότηση των οφειλετών, προκειμένου να συνομιλήσουν με τους δικηγόρους τους και ταυτόχρονα να προβάλλουν κάθε είδους προσκόμματα όσον αφορά στον τύπο, στο περιεχόμενο, στην επικύρωση της υπογραφής και στην χρονική ισχύ της εξουσιοδότησης.
θ) Στην απαίτηση καταβολής υπέρογκων ποσών ως προκαταβολή, σε περίπτωση που έχει επιβληθεί κατάσχεση, προκειμένου να προβούν σε ρύθμιση και να σταματήσουν τις ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής των οφειλετών, είτε άλλες ειδικές και έκτακτες περιστάσεις (π.χ. προβλήματα υγείας).
ι) Στην άρνηση να αποστείλουν το σχέδιο της σύμβασης στον οφειλέτη και τον δικηγόρο του πριν την υπογραφή του, σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας ρύθμισης, ώστε να ελέγξει τους όρους και τις συμφωνίες.
Η Ολομέλεια έχει, κατ’ επανάληψη, επισημάνει καταχρηστικές συμπεριφορές και πρακτικές των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων, οι οποίες συνεχίζονται και φαλκιδεύουν ανεπίτρεπτα τα δικαιώματα των ευάλωτων δανειοληπτών και θέτουν σε κίνδυνο απώλειας την περιουσίας τους.
Τέτοιες συμπεριφορές που διαταράσσουν την κοινωνική συνοχή δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές σε μία ευνομούμενη Πολιτεία.
Η Ολομέλεια θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του ζητήματος και θα λάβει κάθε αναγκαίο νόμιμο μέτρο για την προστασία των δικαιωμάτων των ευάλωτων δανειοληπτών και την αποκατάσταση της νομιμότητας.
Η υπεράσπιση του κράτους δικαίου και η προστασία των οικονομικά ευάλωτων συμπολιτών μας αποτελεί αδιαπραγμάτευτο πρόταγμα του δικηγορικού σώματος».
