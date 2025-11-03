Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Συνάντηση γνωριμίας της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας - Δείτε φωτογραφίες
Συνάντηση γνωριμίας της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας - Δείτε φωτογραφίες
Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ αναλαμβάνει επισήμως από αύριο τα καθήκοντά της
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε με τα μέλη της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα.
Σε ανάρτησή της, η αμερικανική πρεσβεία αναφέρει: «η νεοαφιχθείσα Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε σήμερα με την ομάδα στην αποστολή των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μοιραζόμενη ότι η διαρκής δύναμη της σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας πηγάζει από τη δέσμευση και την αφοσίωση του προσωπικού της Αποστολής».
Η πρεσβεία υπογραμμίζει επίσης πως «κάθε μέρα, αυτή η ομάδα υποστηρίζει τα επιχειρηματικά συμφέροντα των ΗΠΑ, προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες στην Ελλάδα, εμβαθύνει τους αμυντικούς μας δεσμούς και πολλά άλλα!».
Σε ανάρτησή της, η αμερικανική πρεσβεία αναφέρει: «η νεοαφιχθείσα Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε σήμερα με την ομάδα στην αποστολή των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μοιραζόμενη ότι η διαρκής δύναμη της σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας πηγάζει από τη δέσμευση και την αφοσίωση του προσωπικού της Αποστολής».
Η πρεσβεία υπογραμμίζει επίσης πως «κάθε μέρα, αυτή η ομάδα υποστηρίζει τα επιχειρηματικά συμφέροντα των ΗΠΑ, προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες στην Ελλάδα, εμβαθύνει τους αμυντικούς μας δεσμούς και πολλά άλλα!».
Newly arrived @USAmbassadorGR Kimberly Guilfoyle met with the team at the U.S. Mission to Greece today, sharing that the enduring strength of U.S.-Greece relationship stems from the commitment and dedication of the Mission's staff. Every day, this team advocates for U.S. business… pic.twitter.com/wT4cuER7Ca— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) November 3, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Η Ρωσία παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο, Khabarovsk - Μπορεί να μεταφέρει το «drone του ολέθρου» Poseidon
«Δεχτήκαμε απειλές ότι θα μας εκτελέσουν όλους, να λήξει η τραγωδία εδώ» - Ο αδερφός της 56χρονης περιγράφει τα όσα συνέβησαν στα Βορίζια
«Τον είχαμε στην οικογένειά μας κι εκείνος βίαζε την αδελφή μου» - Η κατάθεση ηθοποιού στη δίκη του συναδέλφου της και η παρουσία Λάνθιμου
Η Ρωσία παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο, Khabarovsk - Μπορεί να μεταφέρει το «drone του ολέθρου» Poseidon
«Δεχτήκαμε απειλές ότι θα μας εκτελέσουν όλους, να λήξει η τραγωδία εδώ» - Ο αδερφός της 56χρονης περιγράφει τα όσα συνέβησαν στα Βορίζια
«Τον είχαμε στην οικογένειά μας κι εκείνος βίαζε την αδελφή μου» - Η κατάθεση ηθοποιού στη δίκη του συναδέλφου της και η παρουσία Λάνθιμου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα