Συνάντηση γνωριμίας της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας - Δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Κίμπερλι Γκιλφόιλ ΗΠΑ Πρεσβεία

Συνάντηση γνωριμίας της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας - Δείτε φωτογραφίες

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ αναλαμβάνει επισήμως από αύριο τα καθήκοντά της

Συνάντηση γνωριμίας της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας - Δείτε φωτογραφίες
15 ΣΧΟΛΙΑ
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε με τα μέλη της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα.

Σε ανάρτησή της, η αμερικανική πρεσβεία αναφέρει: «η νεοαφιχθείσα Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε σήμερα με την ομάδα στην αποστολή των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μοιραζόμενη ότι η διαρκής δύναμη της σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας πηγάζει από τη δέσμευση και την αφοσίωση του προσωπικού της Αποστολής».

Η πρεσβεία υπογραμμίζει επίσης πως «κάθε μέρα, αυτή η ομάδα υποστηρίζει τα επιχειρηματικά συμφέροντα των ΗΠΑ, προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες στην Ελλάδα, εμβαθύνει τους αμυντικούς μας δεσμούς και πολλά άλλα!».

Συνάντηση γνωριμίας της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας - Δείτε φωτογραφίες
Συνάντηση γνωριμίας της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας - Δείτε φωτογραφίες


Ειδήσεις σήμερα:

Η Ρωσία παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο, Khabarovsk - Μπορεί να μεταφέρει το «drone του ολέθρου» Poseidon

«Δεχτήκαμε απειλές ότι θα μας εκτελέσουν όλους, να λήξει η τραγωδία εδώ» - Ο αδερφός της 56χρονης περιγράφει τα όσα συνέβησαν στα Βορίζια

«Τον είχαμε στην οικογένειά μας κι εκείνος βίαζε την αδελφή μου» - Η κατάθεση ηθοποιού στη δίκη του συναδέλφου της και η παρουσία Λάνθιμου
15 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης