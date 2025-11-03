Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση της 13χρονης Ελευθερίας
Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση της 13χρονης Ελευθερίας
Τα ίχνη της, χάθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (2/11)
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά την εξαφάνιση της 13χρονης Ελευθερίας Λ. στη Θεσσαλονίκη.
Τα ίχνη της, χάθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (2/11), από το σπίτι της. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
Η Ελευθερία Λ. έχει ύψος 1,62 μ., ζυγίζει 40 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο κολάν, μαύρη ζακέτα, μαύρο γιλέκο και μαύρα αθλητικά παπούτσια.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
