Έρχεται κακοκαιρία από αύριο με καταιγίδες και στην Αττική - Για έντονα φαινόμενα προειδοποιεί ο Μαρουσάκης

αυτή την εβδομάδα, με βροχές που κατά τόπους θα είναι έντονες, αλλά και απότομη πτώση της θερμοκρασίας.Σήμερα στη δυτική Ελλάδα προβλέπεται βροχερός καιρός, ενώ θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες σύμφωνα με το μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Αύριο Τρίτη, με εξαίρεση το νοτιοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται βροχερός καιρός και με τοπικές καταιγίδες στα παραθαλάσσια.και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα βρέχει ακόμα στα κεντρικά, τα νότια ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Την Πέμπτη τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο νότιο Αιγαίο.Στην Αττική προβλέπονται λίγες παροδικές νεφώσεις σήμερα. Αύριο όμως θα υπάρχουν βροχές και μετά το μεσημέρι και καταιγίδα. Σήμερα οι άνεμοι θα είναι ασθενείς ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως τους 22 βαθμούς Κελσίου.Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις τη νύχτα ενώ αύριο Τρίτη 4 Νοεμβρίου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσεις έως τους 21 βαθμούς Κελσίου.Κακοκαιρία με βροχές και έντονα φαινόμενα αναμένει στα μέσα της εβδομάδας ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.Όπως εξηγεί, ο καιρός θα συμβαδίσει με το «πρόσωπο» του Νοεμβρίου, φέρνοντας αρκετές βροχοπτώσεις και γενικά άστατες συνθήκες, κυρίως στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα όπου θα συγκεντρωθούν τα περισσότερα φαινόμενα.Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να προσεγγίζει τη χώρα, προκαλώντας σταδιακά πολλές βροχές από τα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα, κυρίως από την οροσειρά της Πίνδου και πάνω.

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Τρίτη 4 Νοεμβρίου

Ο καιρός την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

Ο καιρός την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

Ο καιρός την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

Στην Κέρκυρα αναμένονται βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με όμβρους τοπικού χαρακτήρα. Τις μεσημεριανές ώρες τα φαινόμενα στην Κέρκυρα και στην Ήπειρο θα ενταθούν, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν στα υπόλοιπα Επτάνησα και στα δυτικά ηπειρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 20-22, στη Θεσσαλία από 8 έως 23-25 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 21-23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 23-25, στα Επτάνησα από 14 έως 20-22 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 24-26 βαθμούς Κελσίου.Στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά ασθενείς άνεμοι, αλλά από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις έως 4 μποφόρ, Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι, επίσης με εντάσεις έως 4 μποφόρ.Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων. Νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22-24 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από το απόγευμα. Νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20-22 βαθμούς.Αρχικά στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, γρήγορα στο βόρειο Αιγαίο και από νωρίς το απόγευμα στα δυτικά τμήματα της Κρήτης και των Κυκλάδων αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το πρωί στα βόρεια και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 3 με 5 και τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 21 με 23 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που γρήγορα όμως στα βόρεια θα σταματήσουν ενώ από το μεσημέρι στα νότια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες που αργά το απόγευμα θα περιοριστούν στα νότια.Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.Στα ανατολικά και νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και από το βράδυ και στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές νεφώσεις.Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.Στα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.