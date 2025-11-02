H ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη δεξίωση στην Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Κίμπερλι Γκιλφόιλ Αμερικανίδα πρέσβης Νίκος Δένδιας

H ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη δεξίωση στην Αθήνα

Η Αμερικανίδα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα δημοσίευσε βίντεο μέσα από τον χώρο της δεξίωσης στα social media - Παρών στη δεξίωση και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

H ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη δεξίωση στην Αθήνα
38 ΣΧΟΛΙΑ
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου, στη δεξίωση για την 250ή επέτειο του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ, η οποία έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Grand Hyatt στη λεωφόρο Συγγρού.

Η ίδια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τη βραδιά, δημοσιεύοντας βίντεο μέσα από τον χώρο της δεξίωσης στο Instagram και προσφέροντας μια γεύση από την εορταστική ατμόσφαιρα.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ story

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, είχε και την πρώτη της συνομιλία με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ο οποίος συμμετείχε στην εορταστική εκδήλωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την 250ή επέτειο από την ίδρυση του Αμερικανικού Σώματος Πεζοναυτών.



Η Αμερικανίδα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με ανάρτησή της στο Χ εξέφρασε την τιμή της για την άφιξή της στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα και οι ΗΠΑ μοιράζονται έναν αδιαίρετο δεσμό. «Μαζί, θα ενισχύσουμε τη συμμαχία μας και θα την ανυψώσουμε σε νέα ύψη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Η πρώτη εμφάνιση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα - Παραθέτει δεξίωση προς τιμήν των Αμερικανών πεζοναυτών, βίντεο και φωτογραφίες

Τεταμένο το κλίμα στα Βορίζια μετά τη βεντέτα: «Φανούρη σε εκτελέσανε» φωνάζει η αδερφή του ενός θύματος - Δείτε βίντεο

Εγκαινιάστηκε το φαραωνικό Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο - Εντυπωσιακά βίντεο και φωτογραφίες από τη λαμπρή τελετή στο Κάιρο
38 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης