H ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη δεξίωση στην Αθήνα
Η Αμερικανίδα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα δημοσίευσε βίντεο μέσα από τον χώρο της δεξίωσης στα social media - Παρών στη δεξίωση και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας
Η ίδια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τη βραδιά, δημοσιεύοντας βίντεο μέσα από τον χώρο της δεξίωσης στο Instagram και προσφέροντας μια γεύση από την εορταστική ατμόσφαιρα.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, είχε και την πρώτη της συνομιλία με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ο οποίος συμμετείχε στην εορταστική εκδήλωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την 250ή επέτειο από την ίδρυση του Αμερικανικού Σώματος Πεζοναυτών.
Συμμετείχα σήμερα σε εορταστική εκδήλωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την επέτειο των 250 ετών από την ίδρυση του σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.— Nikos Dendias (@NikosDendias) November 1, 2025
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης συνομίλησα με την κυρία Kimberly Guilfoyle @kimguilfoyle, η οποία αναλαμβάνει, επισήμως, τις… pic.twitter.com/J6DLW3XbQF
Η Αμερικανίδα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με ανάρτησή της στο Χ εξέφρασε την τιμή της για την άφιξή της στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα και οι ΗΠΑ μοιράζονται έναν αδιαίρετο δεσμό. «Μαζί, θα ενισχύσουμε τη συμμαχία μας και θα την ανυψώσουμε σε νέα ύψη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
Γεια σας, Ελλάδα! Hello, Greece! What an incredible honor to arrive in Athens today — my first day serving as U.S. Ambassador to the Hellenic Republic. The United States and Greece share an unbreakable bond. Together, we will strengthen this alliance and elevate our partnership… pic.twitter.com/mK9fFJMuHA— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 1, 2025
