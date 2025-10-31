Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά σε καφετέρια στη Λεωφόρο Νίκης στη Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Θεσσαλονίκη απεγκλωβισμοί Καφετέρια

Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά σε καφετέρια στη Λεωφόρο Νίκης στη Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες και 10 οχήματα - Αστυνομικοί απεγκλώβισαν τρεις ηλικιωμένους και δύο ζωάκια

Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά σε καφετέρια στη Λεωφόρο Νίκης στη Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στράτος Λούβαρης
UPD: 4 ΣΧΟΛΙΑ
Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (31/10) σε καφετέρια στη Λεωφόρο Νίκης, στη Θεσσαλονίκη.

Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες και 10 οχήματα, ενώ η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από τον πρώτο όροφο του καταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί απεγκλώβισαν τρεις ηλικιωμένους από την πολυκατοικία που βρίσκεται από πάνω, οδός Αγίας Σοφίας 2. Επίσης, απεγκλώβισαν και δύο ζωάκια, ένα σκυλάκι και ένα γατάκι. Για το πρώτο χρειάστηκε να σπάσουν την πόρτα του διαμερίσματος με τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη που βρισκόταν σε άλλον όροφο.

Σύμφωνα με εργαζόμενους της επιχείρησης, η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα πιθανότατα σε μονάδα ερκοντίσιον.

φωτιά σε καφετέρια στη Λεωφόρο Νίκης στη Θεσσαλονίκη

φωτιά σε καφετέρια στη Λεωφόρο Νίκης στη Θεσσαλονίκη (1)

Κλείσιμο
Φωτιά σε κατάστημα εστίασης στη Λεωφόρο Νίκης στη Θεσσαλονίκη (2)

Φωτιά σε κατάστημα εστίασης στη Λεωφόρο Νίκης στη Θεσσαλονίκη (1)


Φωτιά σε καφετέρια στη Λεωφόρο Νίκης στη Θεσσαλονίκη

Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά σε καφετέρια στη Λεωφόρο Νίκης στη Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά σε καφετέρια στη Λεωφόρο Νίκης στη Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ειδήσεις σήμερα:

Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση

Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες

«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Στράτος Λούβαρης
UPD: 4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης