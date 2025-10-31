Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά σε καφετέρια στη Λεωφόρο Νίκης στη Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες και 10 οχήματα - Αστυνομικοί απεγκλώβισαν τρεις ηλικιωμένους και δύο ζωάκια
Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (31/10) σε καφετέρια στη Λεωφόρο Νίκης, στη Θεσσαλονίκη.
Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες και 10 οχήματα, ενώ η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από τον πρώτο όροφο του καταστήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί απεγκλώβισαν τρεις ηλικιωμένους από την πολυκατοικία που βρίσκεται από πάνω, οδός Αγίας Σοφίας 2. Επίσης, απεγκλώβισαν και δύο ζωάκια, ένα σκυλάκι και ένα γατάκι. Για το πρώτο χρειάστηκε να σπάσουν την πόρτα του διαμερίσματος με τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη που βρισκόταν σε άλλον όροφο.
Σύμφωνα με εργαζόμενους της επιχείρησης, η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα πιθανότατα σε μονάδα ερκοντίσιον.
