Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Οδοιπορικό στο Πωγώνι: Απολαμβάνοντας τα αληθινά χρώματα της Φύσης σε έναν ανέγγιχτο τόπο
Οδοιπορικό στο Πωγώνι: Απολαμβάνοντας τα αληθινά χρώματα της Φύσης σε έναν ανέγγιχτο τόπο
Η περιοχή αριθμεί πάνω από 1.700 είδη φυτών, ανάμεσά τους σπάνια και ενδημικά - Η φαντασμαγορία του Πωγωνίου είναι δυνατή επειδή φιλοξενεί αυτή την τεράστια ποικιλία φυλλοβόλων δέντρων.
Στις πλαγιές της Ηπείρου, η φύση συνθέτει την πιο εκθαμβωτική της ωδή. Αυτή είναι η πρώτη ματιά από τη δημοσιογραφική αποστολή του travel.gr σε έναν τόπο ανέγγιχτο, ντυμένο στα χρώματα μιας εσωτερικής φλόγας.
Καθώς ο δρόμος ανηφόριζε προς τα βορειοδυτικά σύνορα του νομού Ιωαννίνων, κάθε χιλιόμετρο προς το Πωγώνι έμοιαζε με την προσέγγιση σε έναν άλλο χρόνο. Μία ανάσα από την Αλβανία, το γνώριμο πράσινο άρχισε να υποχωρεί, παραδίδοντας τη σκηνή σε μια εκτυφλωτική έκρηξη χρωμάτων. Ήταν σαν η ίδια η γη να είχε πάρει φωτιά, μια σιωπηλή πυρκαγιά από ώχρα, πράσινο, καφέ και χρυσάφι που σάρωνε τις πλαγιές κάτω από το χαμηλό φως του φθινοπώρου.
Το ταξίδι μας με τον φωτογράφο και drone pilot Αλέξανδρο Ποταμούλα, είχε ως στόχο την καταγραφή της ψυχής του Πωγωνίου. Ωστόσο, η φύση μας καθήλωσε πριν προλάβουμε να στήσουμε την κάμερα. Μας επέβαλε τη δική της αφήγηση, μια αφήγηση χωρίς λόγια, γραμμένη με το μελάνι των φύλλων που πέφτουν. Αυτό το κείμενο είναι ένας αναγκαίος πρόλογος, μια αναφορά στο σκηνικό που θα φιλοξενήσει τις ιστορίες των ανθρώπων του τόπου.
Η εγγύτητα με τα σύνορα εδώ δεν είναι μόνο γεωγραφική συνθήκη. Είναι ατμοσφαιρική ποιότητα. Τα βουνά υψώνονται αδιάφορα για τις ανθρώπινες διαχωριστικές γραμμές, δημιουργώντας ένα ενιαίο φυσικό βασίλειο. Η σχετική απομόνωση και η απουσία μαζικού τουρισμού λειτούργησαν ως ασπίδα προστασίας. Τα αρχαία δάση που προκαλούν αυτό το φθινοπωρινό θέαμα παρέμειναν ανέγγιχτα, όχι από σχεδιασμό, αλλά από ευτυχή ιστορική συγκυρία. Η αξία του Πωγωνίου πηγάζει ακριβώς από το γεγονός ότι για χρόνια παρέμεινε στο περιθώριο. Ίσως όμως έχει φτάσει η ώρα ώστε ο τόπος αυτός να μπει στον σχεδιασμό και διατηρώντας τα κύρια χαρακτηριστικά του και την μοναδικότητα να γίνει ο τόπος που θα μπορέσει να κρατήσει κοντά του τους ανθρώπους του.
Διαβάστε περισσότερα στο travel.gr
Καθώς ο δρόμος ανηφόριζε προς τα βορειοδυτικά σύνορα του νομού Ιωαννίνων, κάθε χιλιόμετρο προς το Πωγώνι έμοιαζε με την προσέγγιση σε έναν άλλο χρόνο. Μία ανάσα από την Αλβανία, το γνώριμο πράσινο άρχισε να υποχωρεί, παραδίδοντας τη σκηνή σε μια εκτυφλωτική έκρηξη χρωμάτων. Ήταν σαν η ίδια η γη να είχε πάρει φωτιά, μια σιωπηλή πυρκαγιά από ώχρα, πράσινο, καφέ και χρυσάφι που σάρωνε τις πλαγιές κάτω από το χαμηλό φως του φθινοπώρου.
Το ταξίδι μας με τον φωτογράφο και drone pilot Αλέξανδρο Ποταμούλα, είχε ως στόχο την καταγραφή της ψυχής του Πωγωνίου. Ωστόσο, η φύση μας καθήλωσε πριν προλάβουμε να στήσουμε την κάμερα. Μας επέβαλε τη δική της αφήγηση, μια αφήγηση χωρίς λόγια, γραμμένη με το μελάνι των φύλλων που πέφτουν. Αυτό το κείμενο είναι ένας αναγκαίος πρόλογος, μια αναφορά στο σκηνικό που θα φιλοξενήσει τις ιστορίες των ανθρώπων του τόπου.
Η εγγύτητα με τα σύνορα εδώ δεν είναι μόνο γεωγραφική συνθήκη. Είναι ατμοσφαιρική ποιότητα. Τα βουνά υψώνονται αδιάφορα για τις ανθρώπινες διαχωριστικές γραμμές, δημιουργώντας ένα ενιαίο φυσικό βασίλειο. Η σχετική απομόνωση και η απουσία μαζικού τουρισμού λειτούργησαν ως ασπίδα προστασίας. Τα αρχαία δάση που προκαλούν αυτό το φθινοπωρινό θέαμα παρέμειναν ανέγγιχτα, όχι από σχεδιασμό, αλλά από ευτυχή ιστορική συγκυρία. Η αξία του Πωγωνίου πηγάζει ακριβώς από το γεγονός ότι για χρόνια παρέμεινε στο περιθώριο. Ίσως όμως έχει φτάσει η ώρα ώστε ο τόπος αυτός να μπει στον σχεδιασμό και διατηρώντας τα κύρια χαρακτηριστικά του και την μοναδικότητα να γίνει ο τόπος που θα μπορέσει να κρατήσει κοντά του τους ανθρώπους του.
Διαβάστε περισσότερα στο travel.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Θρίλερ χωρίς τέλος στα Βαλτόνερα του Αμυνταίου Φλώρινας: Οι καθιζήσεις «καταπίνουν» τα σπίτια
Ο Κικίλιας απαντά στην Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον λιμενάρχη Χανίων: Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών
Δεν φορούσε κράνος ο 23χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο στα Γλυκά Νερά - Συντετριμμένη η οικογένειά του
Θρίλερ χωρίς τέλος στα Βαλτόνερα του Αμυνταίου Φλώρινας: Οι καθιζήσεις «καταπίνουν» τα σπίτια
Ο Κικίλιας απαντά στην Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον λιμενάρχη Χανίων: Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών
Δεν φορούσε κράνος ο 23χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο στα Γλυκά Νερά - Συντετριμμένη η οικογένειά του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα