«Μπήκαν στο κομμωτήριο και άρχισαν να τον χτυπάνε με σφυριά» λέει μάρτυρας για τον ξυλοδαρμό του 30χρονου στον Ωρωπό
«Μπήκαν στο κομμωτήριο και άρχισαν να τον χτυπάνε με σφυριά» λέει μάρτυρας για τον ξυλοδαρμό του 30χρονου στον Ωρωπό

Μας έριξαν την μηχανή και πήραν τα κλειδιά για να μην τους κυνηγήσουμε, τόνισε ο ίδιος

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10) σε κομμωτήριο στον Ωρωπό επί της οδού Μαρμαρά και την επίθεση στον 30χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

«Αντίκρισα άτομα με χειρουργικές μάσκες να έρχονται από τον δρόμο, ρώτησα "παιδιά τι γίνεται", δεν μου απάντησαν καθόλου, μπήκαν μέσα και ξεκίνησαν να βαράνε» είπε ο αυτόπτης μάρτυρας στο Star.

Εκείνη την ώρα, ο 30χρονος ιδιοκτήτης εξυπηρετούσε πελάτες και δεν πρόλαβε να αντιδράσει όταν του επιτέθηκαν οι πέντε δράστες.

«Μπήκαν μέσα με δυο σφυριά, οι πιο πολλοί είχαν κοκκάλινα γάντια... Σηκώθηκε, αίματα, δεν καταλάβαμε τι έγινε, είμαστε όλοι σε σοκ. Μας έριξαν την μηχανή και πήραν τα κλειδιά για να μην τους κυνηγήσουμε» πρόσθεσε ο μάρτυρας.

Το θύμα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Αθήνας με τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης.

