Μπλακ άουτ στο Μαρούσι και την περιοχή γύρω από το ΟΑΚΑ - Πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη
Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει βλάβη στη γραμμή μέσης τάσης
Χωρίς ρεύμα έχει μείνει η περιοχή του Αμαρουσίου γύρω από το ΟΑΚΑ λόγω βλάβης στη γραμμή μέσης τάσης.
Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, τα συνεργεία βρίσκονται ήδη στο σημείο και η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα.
Μια σειρά άδεια καθίσματα: Απούσα η αντιπολίτευση από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου
Παραιτήθηκε από διευθυντής του Ανδρουλάκη ο Γιώργος Παπαβασιλείου - Είχε κάνει αποθεωτικές αναρτήσεις για Μητσοτάκη, Δένδια, Δημητριάδη
Με χτυπούσε χωρίς να σταματά, ήταν το πιο τρομακτικό βράδυ της ζωής μου, λέει η αστυνομικός που πάτησε το Panic Button
