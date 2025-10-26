Μπλακ άουτ στο Μαρούσι και την περιοχή γύρω από το ΟΑΚΑ - Πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη
Μπλακ άουτ στο Μαρούσι και την περιοχή γύρω από το ΟΑΚΑ - Πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη

Σύμφωνα με τον  ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει βλάβη στη γραμμή μέσης τάσης

Χωρίς ρεύμα έχει μείνει η περιοχή του Αμαρουσίου γύρω από το ΟΑΚΑ λόγω βλάβης στη γραμμή μέσης τάσης.
Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, τα συνεργεία βρίσκονται ήδη στο σημείο και η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα.

