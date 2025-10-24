Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο στο κέντρο της Αθήνας για την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο στο κέντρο της Αθήνας για την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου
Η κηδεία θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών, στη 1.00 μ.μ. και θα ακολουθήσει ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών
Λόγω της τέλεσης εξόδιου ακολουθίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και εν συνεχεία την ταφή στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών του Διονύση Σαββόπουλου θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από την 06.00΄ ώρα του Σαββάτου (25/10) έως το πέρας της τελετής, σε οδούς περιοχής του Δήμου Αθηναίων, ως εξής:
- Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.
- Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.
- Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.
- Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
- Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.
Με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.
- Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.
- Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.
- Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.
- Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
- Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.
Με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.
Ειδήσεις σήμερα:
Αναίρεσε τη θέση του σε χρόνο ρεκόρ, λέει η κυβέρνηση για τον Δούκα μετά την αντιπαράθεση με Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη
Άρχισε η δίκη ηθοποιού για βιασμό και απόπειρες βιασμού - Ήταν χειριστικός, τα παραδέχθηκε όλα, κατέθεσε η μητέρα θύματος
Καλά νέα για τον σκύλο που κακοποιήθηκε σεξουαλικά στην Ηλεία - Άνδρας εμφανίστηκε στο Τμήμα και είπε πως είναι δικός του
Αναίρεσε τη θέση του σε χρόνο ρεκόρ, λέει η κυβέρνηση για τον Δούκα μετά την αντιπαράθεση με Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη
Άρχισε η δίκη ηθοποιού για βιασμό και απόπειρες βιασμού - Ήταν χειριστικός, τα παραδέχθηκε όλα, κατέθεσε η μητέρα θύματος
Καλά νέα για τον σκύλο που κακοποιήθηκε σεξουαλικά στην Ηλεία - Άνδρας εμφανίστηκε στο Τμήμα και είπε πως είναι δικός του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα