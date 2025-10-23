Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.
Κομβόι λεωφορείων στη Βασιλίσσης Σοφίας, 1.500 οπαδοί της Αμπερντίν πάνε Νέα Φιλαδέλφεια για το ματς με την ΑΕΚ
Κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο της Αθήνας από τη μαζική μετακίνηση 1.500 οπαδών της Αμπερντίν προς τη Νέα Φιλαδέλφεια
Κυκλοφοριακό κομφούζιο προκλήθηκε στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, λόγω της μετακίνησης των οπαδών της Αμπερντίν προς τη Νέα Φιλαδέλφεια για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ.
Οι περίπου 1.500 οπαδοί της σκωτσέζικης ομάδας μεταφέρονται οργανωμένα με λεωφορεία από το κέντρο της Αθήνας όπου είχαν συγκεντρωθεί, προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, κατόπιν εντολής των ελληνικών αρχών. Η μεμονωμένη μετάβαση στο γήπεδο έχει απαγορευτεί, ενώ πριν την επιβίβαση οι φίλαθλοι υποβλήθηκαν σε σωματικό έλεγχο, ταυτοποίηση και έλεγχο εισιτηρίων.
Η αναχώρηση των λεωφορείων είχε προγραμματιστεί περίπου τρεις ώρες πριν τη σέντρα. Η Αμπερντίν είχε ζητήσει από τους φιλάθλους να συνεργαστούν με τις ελληνικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα σε μια μεγάλη και πολυσύχναστη πόλη, όπως η Αθήνα.
Ειδήσεις σήμερα:
Ούρος Νίκολιτς: Τα 250.000 ευρώ και οι εξυπηρετήσεις στους Vračarci - Η εγκληματική οργάνωση με πλοκάμια εκτός Σερβίας και η σύλληψη στην Αθήνα
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Από πνευμονικό οίδημα ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι - Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr