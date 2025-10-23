Κομβόι λεωφορείων στη Βασιλίσσης Σοφίας, 1.500 οπαδοί της Αμπερντίν πάνε Νέα Φιλαδέλφεια για το ματς με την ΑΕΚ

Κυκλοφοριακό κομφούζιο προκλήθηκε στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, λόγω της μετακίνησης των οπαδών της Αμπερντίν προς τη Νέα Φιλαδέλφεια για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Οι περίπου 1.500 οπαδοί της σκωτσέζικης ομάδας μεταφέρονται οργανωμένα με λεωφορεία από το κέντρο της Αθήνας όπου είχαν συγκεντρωθεί, προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, κατόπιν εντολής των ελληνικών αρχών. Η μεμονωμένη μετάβαση στο γήπεδο έχει απαγορευτεί, ενώ πριν την επιβίβαση οι φίλαθλοι υποβλήθηκαν σε σωματικό έλεγχο, ταυτοποίηση και έλεγχο εισιτηρίων.



Η αναχώρηση των λεωφορείων είχε προγραμματιστεί περίπου τρεις ώρες πριν τη σέντρα. Η Αμπερντίν είχε ζητήσει από τους φιλάθλους να συνεργαστούν με τις ελληνικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα σε μια μεγάλη και πολυσύχναστη πόλη, όπως η Αθήνα.



