Βόλτα στο κέντρο της Αθήνας έκαναν οι οπαδοί της Αμπερντίν πριν το ματς με την ΑΕΚ - Δείτε φωτογραφίες
Πάνω από 1.500 Σκωτσέζοι έχουν ταξιδέψει στην Αθήνα για το μας της Αμπερντίν κόντρα την ΑΕΚ, με τους περισσότερους να έχουν κάνει «κατάληψη» στο Μοναστηράκι

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Αμπερντίν για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League

Πάνω από 1.500 οπαδοί της Αμπερντίν βρίσκονται στην Αθήνα και έχουν κάνει κατάληψη στο κέντρο της πόλης από το πρωί της Πέμπτης. 

Οι περισσότεροι είναι μαζεμένοι στο Μοναστηράκι και δείχνουν να το γλεντάνε. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν όλοι φορούν την κόκκινη εμφάνιση της ομάδας τους. 

Η Αμπερντίν είναι από τις πιο ιστορικές ομάδες της Σκωτίας, είναι ο τρίτος πόλος μετά τις δύο μεγάλες ομάδες της χώρας, Ρέιντζερς και Σέλτικ. 

Έχει κατακτήσει 4 φορές το πρωτάθλημα ενώ έχει κατακτήσει και μία φορά το Κύπελλο Κυπελλούχων.

Η Σκωτσέζικη ομάδα είναι η πρώτη που ανέδειξε τις προπονητικές ικανότητες του θρύλου, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, στην οποία χάρισε και πρωτάθλημα μετά από πολλά χρόνια, σπάζοντας το δίπολο των δύο μεγάλων. 

