Εντυπωσιακή η πρόβα της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η εθνική οδός Μουδανιών-Θεσσαλονίκης γέμισε από άρματα μάχης και οχήματα του Ελληνικού Στρατού, περιπολικά και μοτοσικλέτες της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής
Από άρματα, οχήματα υποστήριξη και στρατιωτικό εξοπλισμό γέμισε το πρωί της Πέμπτης η εθνική οδός Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική για την πρόβα της στρατιωτικής παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.
Άρματα μάχης και οχήματα του Ελληνικού Στρατού, περιπολικά και μοτοσικλέτες της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής, πήραν από νωρίς θέση και πραγματοποίησαν διελεύσεις σε άψογο σχηματισμό
Τις περισσότερες εντυπώσεις έκλεψαν τα μηχανοκίνητα οχήματα των Ενόπλων Δυνάμεων - άρματα, τεθωρακισμένα, οχήματα υποστήριξης.
Ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός ως τις 16:00 και δεν επιτρέπεται καμία διέλευση οχημάτων στο τμήμα που εκτείνεται από τη Νέα Αερογέφυρα Θέρμης στο ύψος του Προφήτη Ηλία, έως και την Αερογέφυρα Ρυσίου, και στα δύο ρεύματα.
