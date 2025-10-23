Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.
Τραγωδία στη Λάρισα: Πέθανε βρέφος ενός μηνός
Το μωρό μετέφερε στο ΚΥ Τυρνάβου η γιαγιά του - Διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Τραγωδία με ένα βρέφος ενός μηνός να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Λάρισα.
Σύμφωνα με το larissanet.gr, το βρέφος ζούσε με τη γιαγιά του στο Αργυροπούλι Τυρνάβου όταν η γυναίκα διαπίστωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αμέσως μετέφερε το μωρό στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου με τους γιατρούς να καλούν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου το βρέφος να διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
Όταν το μωρό έφτασε στο νοσοκομείο οι γιατροί δυστυχώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, το μωρό κατέληξε από παθολογικά αίτια.
Για το συμβάν ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ., ενώ την προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Τυρνάβου
