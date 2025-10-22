Τι σημαίνει στην πράξη η προστασία του σπιτιού μας - Από τα έξοδα επισκευής μέχρι την απώλεια ενοικίων, αναλύουμε την άλλη πλευρά της καθημερινότητας
57χρόνος είχε περίστροφο, πάνω από 500 φυσίγγια, ασυρμάτους και ξιφολόγχη στο Ηράκλειο
Κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Στη σύλληψη ενός 57χρονου καθώς είχε στην κατοχή του περίστροφο, εκατοντάδες φυσίγγια, ασυρμάτους και ξιφολόγχη προχώρησαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Η σύλληψη έγινε το πρωί της Τρίτης από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τον 57χρονο να αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της εμπορίας – διακίνησης όπλων και πυρομαχικών και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία και χώρους που διατηρούσε ο 57χρονος σε περιοχή του Ηρακλείου, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- περίστροφο,
- ταχυγεμιστήρα περιστρόφου, χωρητικότητας έξι φυσιγγίων,
- 523 πλήρη φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
γεμιστήρα των 9mm χωρίς φυσίγγια,
- 3 φορητούς ασυρμάτους ενδοεπικοινωνίας και
- ξιφολόγχη.
Το περίστροφο που κατασχέθηκε, καθώς και οι φορητοί ασύρματοι θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
