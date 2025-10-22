57χρόνος είχε περίστροφο, πάνω από 500 φυσίγγια, ασυρμάτους και ξιφολόγχη στο Ηράκλειο
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Ηράκλειο Κρήτης Περίστροφο

57χρόνος είχε περίστροφο, πάνω από 500 φυσίγγια, ασυρμάτους και ξιφολόγχη στο Ηράκλειο

Κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

57χρόνος είχε περίστροφο, πάνω από 500 φυσίγγια, ασυρμάτους και ξιφολόγχη στο Ηράκλειο
Στη σύλληψη ενός 57χρονου καθώς είχε στην κατοχή του περίστροφο, εκατοντάδες φυσίγγια, ασυρμάτους και ξιφολόγχη προχώρησαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η σύλληψη έγινε το πρωί της Τρίτης από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τον 57χρονο να αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της εμπορίας – διακίνησης όπλων και πυρομαχικών και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία και χώρους που διατηρούσε ο 57χρονος σε περιοχή του Ηρακλείου, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- περίστροφο,
- ταχυγεμιστήρα περιστρόφου, χωρητικότητας έξι φυσιγγίων,
- 523 πλήρη φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
γεμιστήρα των 9mm χωρίς φυσίγγια,
- 3 φορητούς ασυρμάτους ενδοεπικοινωνίας και
Κλείσιμο
- ξιφολόγχη.

57χρόνος είχε περίστροφο, πάνω από 500 φυσίγγια, ασυρμάτους και ξιφολόγχη στο Ηράκλειο


Το περίστροφο που κατασχέθηκε, καθώς και οι φορητοί ασύρματοι θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.


Ειδήσεις σήμερα:

Πώς... δουλεύουν τα apps που «καρφώνουν» κάμερες και μπλόκα της Τροχαίας

Μητσοτάκης: Η ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη εμπεδώνει το προφανές - Επικοινώνησα προσωπικά με τον Δένδια, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία

«Άλλαζε συντρόφους και με παραμελούσε», είπε ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στα Τρίκαλα

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης