Οι 3 αναπνευστικές λοιμώξεις για τις οποίες είναι αναγκαίος ο εμβολιασμός - Πότε πρέπει να γίνει

Με το φθινόπωρο να κάνει αισθητή την παρουσία του και τα περιστατικά ιώσεων να αυξάνονται, οι υγειονομικές αρχές επισημαίνουν πως ο έγκαιρος εμβολιασμός παραμένει το ισχυρότερο «όπλο» για την προστασία του πληθυσμού.
Όπως έχει αναφέρει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, την περασμένη χειμερινή περίοδο (2024-2025) οι νοσηλείες λόγω γρίπης, Covid-19 και αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) μειώθηκαν σε λιγότερο από το 1/3, χάρη στον εκτεταμένο εμβολιασμό. Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιοι φορείς καλούν τους πολίτες να προγραμματίσουν εγκαίρως τον εμβολιασμό τους για τη σεζόν 2025-2026, προστατεύοντας τόσο τον εαυτό τους όσο και το κοινωνικό τους περιβάλλον.
Οι τρεις πιο συχνές αναπνευστικές νόσοι του χειμώνα παραμένουν: η εποχική γρίπη, ο κορωνοϊός (Covid-19) και ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV). Ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, οι υγειονομικές αρχές συστήνουν τήρηση των σχετικών οδηγιών, ώστε να «θωρακιστούν» έναντι στο ενδεχόμενο σοβαρής νόσησης ή ακόμα και θανάτου.
