Μαθήτρια στον Βόλο αποκάλυψε στους καθηγητές της ότι την κακοποιούσε ο πατέρας της - Έσβηνε τσιγάρα στο σώμα της
Το κορίτσι είχε στο σώμα του έντονα σημάδια από ξυλοδαρμό - Ο πατέρας είχε τραυματίσει σοβαρά και τη μικρή αδελφή της
Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος μαθήτριας Γυμνασίου στον Βόλο έχει προκαλέσει αποτροπιασμό και έντονη ανησυχία, ενώ αποκαλύφθηκε χάρη στην παρατηρητικότητα και την άμεση δράση των εκπαιδευτικών της. Το κορίτσι φέρεται να εμφανιζόταν κατ’ επανάληψη στο σχολείο με σημάδια κακοποίησης και παραμέλησης — μελανιές, εγκαύματα από τσιγάρο και τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος — τα οποία δικαιολογούσε κάθε φορά ως «ατυχήματα».
Το πρόσφατο όμως επεισόδιο δεν μπορούσε πλέον να αγνοηθεί, καθώς τα σημάδια ήταν έντονα και εκτεταμένα. Οι εκπαιδευτικοί, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης, ειδοποίησαν αμέσως την Εισαγγελία Ανηλίκων Βόλου και την Αστυνομία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η μαθήτρια αποκάλυψε στους καθηγητές της ότι τα χτυπήματα στα χέρια της προήλθαν από τον πατέρα της. Παράλληλα, η μικρότερη αδελφή της είχε τραυματιστεί σοβαρά τρεις φορές μέσα σε διάστημα έξι μηνών, με αποτέλεσμα να έχει υποστεί επανειλημμένα κάταγμα στο χέρι της.
Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στη φάση της δικαστικής διερεύνησης, με τις αρχές να εξετάζουν τυχόν ευθύνες και να μεριμνούν για την προστασία των δύο παιδιών, τα οποία φέρεται να ζούσαν σε συνθήκες βίας και παραμέλησης. Η μαθήτρια είπε στον ψυχολόγο και τον σύμβουλο σχολικής ζωής ότι η μητέρα τους είχε εγκαταλείψει το σπίτι, καθώς και η ίδια ήταν θύμα κακοποίησης από τον πατέρα.
