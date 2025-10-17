Πρώτη Θεία Λειτουργία στη νοηματική γλώσσα σε εκκλησία του Βόλου
Θεία Λειτουργία Νοηματική γλώσσα Βόλος

Πρώτη Θεία Λειτουργία στη νοηματική γλώσσα σε εκκλησία του Βόλου

Η Θεία Λειτουργία θα γίνει την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου

Πρώτη Θεία Λειτουργία στη νοηματική γλώσσα σε εκκλησία του Βόλου
Μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με προβλήματα ακοής στη λατρευτική ζωή αναλαμβάνει η Μητρόπολη Δημητριάδος. Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου, θα τελεστεί για πρώτη φορά Θεία Λειτουργία με ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα.

Η λειτουργία θα πραγματοποιηθεί από τις 10:15 έως τις 11:15 το πρωί, με τη διερμηνεία να αναλαμβάνει η Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γαλήνη Σαπουντζάκη, η οποία είναι και πιστοποιημένη διερμηνέας στη νοηματική.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της ποιμαντικής μέριμνας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και έχει στόχο να διευκολύνει τη συμμετοχή των κωφών και βαρήκοων πολιτών στη λειτουργική ζωή και την κατανόηση των ιερών κειμένων.

Η Μητρόπολη απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους πολίτες με προβλήματα ακοής να παραστούν στη λειτουργία και να συμμετάσχουν στη νέα αυτή προσπάθεια ένταξης και προσβασιμότητας.

