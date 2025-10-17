Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
Πρώτη Θεία Λειτουργία στη νοηματική γλώσσα σε εκκλησία του Βόλου
Πρώτη Θεία Λειτουργία στη νοηματική γλώσσα σε εκκλησία του Βόλου
Η Θεία Λειτουργία θα γίνει την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου
Μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με προβλήματα ακοής στη λατρευτική ζωή αναλαμβάνει η Μητρόπολη Δημητριάδος. Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου, θα τελεστεί για πρώτη φορά Θεία Λειτουργία με ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα.
Η λειτουργία θα πραγματοποιηθεί από τις 10:15 έως τις 11:15 το πρωί, με τη διερμηνεία να αναλαμβάνει η Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γαλήνη Σαπουντζάκη, η οποία είναι και πιστοποιημένη διερμηνέας στη νοηματική.
Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της ποιμαντικής μέριμνας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και έχει στόχο να διευκολύνει τη συμμετοχή των κωφών και βαρήκοων πολιτών στη λειτουργική ζωή και την κατανόηση των ιερών κειμένων.
Η Μητρόπολη απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους πολίτες με προβλήματα ακοής να παραστούν στη λειτουργία και να συμμετάσχουν στη νέα αυτή προσπάθεια ένταξης και προσβασιμότητας.
Η λειτουργία θα πραγματοποιηθεί από τις 10:15 έως τις 11:15 το πρωί, με τη διερμηνεία να αναλαμβάνει η Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γαλήνη Σαπουντζάκη, η οποία είναι και πιστοποιημένη διερμηνέας στη νοηματική.
Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της ποιμαντικής μέριμνας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και έχει στόχο να διευκολύνει τη συμμετοχή των κωφών και βαρήκοων πολιτών στη λειτουργική ζωή και την κατανόηση των ιερών κειμένων.
Η Μητρόπολη απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους πολίτες με προβλήματα ακοής να παραστούν στη λειτουργία και να συμμετάσχουν στη νέα αυτή προσπάθεια ένταξης και προσβασιμότητας.
Ειδήσεις σήμερα:
Δολοφόνησαν Κύπριο πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας στη Λεμεσό - Τον πυροβόλησαν στο αμάξι του
Η αντίδραση του Νικήτα Κακλαμάνη για τον Βελόπουλο που αποκάλεσε «κακιά» τον Καιρίδη
Τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο για το 2025 - Η θέση της Ελλάδας και η ανατροπή με τις ΗΠΑ που είναι εκτός δέκαδας
Δολοφόνησαν Κύπριο πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας στη Λεμεσό - Τον πυροβόλησαν στο αμάξι του
Η αντίδραση του Νικήτα Κακλαμάνη για τον Βελόπουλο που αποκάλεσε «κακιά» τον Καιρίδη
Τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο για το 2025 - Η θέση της Ελλάδας και η ανατροπή με τις ΗΠΑ που είναι εκτός δέκαδας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα