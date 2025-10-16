Κίνηση στους δρόμους: Παραμένει δύσκολη η κάθοδος του Κηφισού αφού χύθηκαν λάδια από λεωφορείο - Καθυστερήσεις έως 25' στην Ατική Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Κηφισός

Κίνηση στους δρόμους: Παραμένει δύσκολη η κάθοδος του Κηφισού αφού χύθηκαν λάδια από λεωφορείο - Καθυστερήσεις έως 25' στην Ατική Οδό

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Κίνηση στους δρόμους: Παραμένει δύσκολη η κάθοδος του Κηφισού αφού χύθηκαν λάδια από λεωφορείο - Καθυστερήσεις έως 25' στην Ατική Οδό
UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ
Τεράστια ταλαιπωρία το πρωί της Πέμπτης για τους οδηγούς στην κάθοδο του Κηφισού λόγω ακινητοποίησης λεωφορείου νωρίς το πρωί στην έξοδο προς Γλυφάδα. Το λεωφορείο, για άγνωστο λόγο, άρχισε να χάνει λάδια με την τροχαία να έχει ρίξει πριονίδι στο οδόστρωμα και την κίνηση να διεξάγεται από μια λωρίδα κυκλοφορίας.

Λίγο μετά τις 9 η κίνηση ήταν στο τμήμα από Λυκόβρυση μέχρι Αιγάλεω και στη συνέχεια από του Ρέντη μέχρι την έξοδο για παραλιακή.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Δύσκολη και η άνοδος του Κηφισού από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αυξημένη κίνηση και στην παραλιακή και στα δύο ρεύματα, στην Κηφισιάς και στη Μεσογείων τόσο προς όσο και από την Αθήνα, τον Καρέα προς Κατεχάκη.

Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20΄-25΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης ενώ στην περιφ. Υμηττού 20΄-25΄από Αγ. Παρασκευή έως κόμβο Μεταμόρφωσης.



Ειδήσεις σήμερα:

«Σύννεφα» στην εκεχειρία Χαμάς - Ισραήλ: Προειδοποίηση Τραμπ για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις

Τρεις μετεωρολόγοι αναλύουν το κύμα κακοκαιρίας που έρχεται - Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα

Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της Νταϊάν Κίτον - Η ανακοίνωση της οικογένειας
UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Η Nova, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των συνδρομητών της, προχωρά σε αναβάθμιση του ίντερνετ, δίνοντας - τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν και να εργαστούν, με ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης