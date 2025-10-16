Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Κίνηση στους δρόμους: Παραμένει δύσκολη η κάθοδος του Κηφισού αφού χύθηκαν λάδια από λεωφορείο - Καθυστερήσεις έως 25' στην Ατική Οδό
Κίνηση στους δρόμους: Παραμένει δύσκολη η κάθοδος του Κηφισού αφού χύθηκαν λάδια από λεωφορείο - Καθυστερήσεις έως 25' στην Ατική Οδό
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Τεράστια ταλαιπωρία το πρωί της Πέμπτης για τους οδηγούς στην κάθοδο του Κηφισού λόγω ακινητοποίησης λεωφορείου νωρίς το πρωί στην έξοδο προς Γλυφάδα. Το λεωφορείο, για άγνωστο λόγο, άρχισε να χάνει λάδια με την τροχαία να έχει ρίξει πριονίδι στο οδόστρωμα και την κίνηση να διεξάγεται από μια λωρίδα κυκλοφορίας.
Λίγο μετά τις 9 η κίνηση ήταν στο τμήμα από Λυκόβρυση μέχρι Αιγάλεω και στη συνέχεια από του Ρέντη μέχρι την έξοδο για παραλιακή.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Δύσκολη και η άνοδος του Κηφισού από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Αυξημένη κίνηση και στην παραλιακή και στα δύο ρεύματα, στην Κηφισιάς και στη Μεσογείων τόσο προς όσο και από την Αθήνα, τον Καρέα προς Κατεχάκη.
Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20΄-25΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης ενώ στην περιφ. Υμηττού 20΄-25΄από Αγ. Παρασκευή έως κόμβο Μεταμόρφωσης.
Λίγο μετά τις 9 η κίνηση ήταν στο τμήμα από Λυκόβρυση μέχρι Αιγάλεω και στη συνέχεια από του Ρέντη μέχρι την έξοδο για παραλιακή.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Δύσκολη και η άνοδος του Κηφισού από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Αυξημένη κίνηση και στην παραλιακή και στα δύο ρεύματα, στην Κηφισιάς και στη Μεσογείων τόσο προς όσο και από την Αθήνα, τον Καρέα προς Κατεχάκη.
Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20΄-25΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης ενώ στην περιφ. Υμηττού 20΄-25΄από Αγ. Παρασκευή έως κόμβο Μεταμόρφωσης.
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 16, 2025
10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20΄-25΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης.
Περιφ. Υμηττού 20΄-25΄από Αγ. Παρασκευή έως κόμβο Μεταμόρφωσης. https://t.co/oWvoYgUmEC
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα