Εγκαινιάστηκε το νέο Πανεπιστημιακό Ογκολογικό Κέντρο «Αθηνά Ιωάν. Μαρτίνου» του Πανεπιστημίου Αθηνών στο ΠΓΝ «Αττικόν»

Η μονάδα κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα σύγχρονα, ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες των ασθενών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, προσφέροντας σύγχρονες υποδομές, κατάλληλους χώρους, καθώς και ειδικούς χώρους για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.Ο πρωθυπουργόςπου ξεναγήθηκε στους χώρους ανέφερε μεταξύ άλλων «Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, εκφράζοντας εκ μέρους της κυβέρνησης αλλά πιστεύω και ολόκληρου του ελληνικού λαού, τις θερμότατες ευχαριστίες μου. Όχι μόνο για το έργο το οποίο είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε σήμερα και το οποίο ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία -θα μιλήσω σε λίγο γι’ αυτό- αλλά για τη συνολική προσφορά του, η οποία συνδυάζει τη διακριτικότητα με ένα υψηλό αίσθημα καθήκοντος. Μία διαφορετική, θα έλεγα, αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο συμπολίτες μας που διαθέτουν οικονομική επιφάνεια, προσφέρουν στα κοινά, συμπράττοντας με την πολιτεία, στα πλαίσια μίας ευρύτερης συμμαχίας Δημοσίου, ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας των πολιτών. Είναι εξαιρετικά πλούσιο το έργο του Θανάση. Πολλές από τις δωρεές του και τις προσφορές του δεν τις μαθαίνουμε, διότι επιλέγει ο ίδιος να είναι εξαιρετικά διακριτικός. Κάποιες, όμως, πρέπει να αναγνωρίζονται και να τιμώνται, όπως η σημερινή, αυτό το Κέντρο ογκολογικής θεραπείας, το ολοκληρωμένο κέντρο αντιμετώπισης του καρκίνου το οποίο οραματίστηκε η Αμάντα πριν από κάποια χρόνια και το οποίο υλοποιούμε σήμερα, στα πλαίσια της εξαιρετικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πράγματι, προσφέρει στους συμπολίτες μας με καρκίνο τη δυνατότητα να λάβουν τις θεραπείες τους όχι μόνο με ποιότητα, αλλά κυρίως σε συνθήκες αξιοπρέπειας.Νομίζω ότι όλοι -και όλοι μας έχουμε στην οικογένειά μας περιστατικά συγγενών μας που έχουν δώσει τη μάχη με τον καρκίνο- ξέρουμε ότι όσο σημαντική είναι η ιατρική φροντίδα αυτή καθαυτή, άλλο τόσο είναι και η εμπιστοσύνη στις δυνατότητες ενός συστήματος υγείας να περιθάλψει τους ασθενείς σε συνθήκες ποιότητας και αξιοπρέπειας.Ακριβώς αυτό προσφέρουμε σήμερα με αυτό το καινούργιο ογκολογικό Κέντρο, το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να βρεθούμε και στην πρώτη γραμμή της έρευνας για τον καρκίνο, όπου πραγματικά συντελούνται κοσμοϊστορικές εξελίξεις.Μιλήσατε για την ιατρική ακριβείας, για το τι σημαίνει να περάσουμε από οριζόντιες θεραπείες, τις οποίες χορηγούμε σε όλους τους ασθενείς με έναν συγκεκριμένο τύπο καρκίνου, σε εξειδικευμένες θεραπείες, οι οποίες θα λάβουν υπόψη το συγκεκριμένο γενετικό προφίλ του κάθε όγκου τον οποίο θα καλούμαστε να θεραπεύσουμε. Εμείς πρέπει να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή και αυτών των νέων καινοτομιών».Μίλησε ακόμη για το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» σημειώνοντας «είναι ίσως το πιο καινοτόμο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής και προληπτικών εξετάσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το έχουν αγκαλιάσει οι συμπολίτες μας. Αλλάζουμε σιγά-σιγά την κουλτούρα του τι σημαίνει να φροντίζουμε τον εαυτό μας και να προσέχουμε. Να φροντίζουμε, όχι απλά να κάνουμε υγιεινή ζωή, αλλά να κάνουμε εκείνες τις προληπτικές εξετάσεις που ενδεχομένως να σώσουν ζωές.».Στον χαιρετισμό του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης είπε μεταξύ άλλων «Ως γιος μητέρας που πέθανε κάνοντας χημειοθεραπεία για τη λευχαιμία της και ξέροντας τι θα πει για έναν ασθενή το να δέχεται αυτές τις “βαριές” θεραπείες, μπορώ να σας πω ότι ο χώρος που υπάρχει μέσα εδώ και που χάρη στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο και την οικογένειά του, εις μνήμη της αειμνήστου μητρός του, θα λειτουργεί από δω και μπρος, αγαπητέ Θανάση, για πολλά χρόνια, θα θεραπεύει κάθε μέρα πολλούς ανθρώπους, θα κάνει τη ζωή τους, στη δυσκολότερή τους ώρα, λίγο καλύτερη. Και πραγματικά σε ευγνωμονούμε γι’ αυτό».Ο Αθανάσιος Μαρτίνος ανέφερε μεταξύ άλλων « Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πρωθυπουργό της χώρας μας, τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, για την εξαιρετικά τιμητική παρουσία του, όπως και τους Υπουργούς Υγείας, τη διοίκηση του νοσοκομείου και όλους τους προσκεκλημένους εδώ.Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον Πρύτανη, τον καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο και την καθηγήτρια, την κα Αμάντα Ψυρρή, που είναι Διευθύντρια εδώ της Β’ Παθολογικής – Ογκολογικής κλινικής για την τιμή που έκαναν στην οικογένειά μου να ονοματοδοτήσουν αυτό το σπουδαίο Κέντρο στο όνομα της μητέρας μας, Αθηνάς. Τον φίλο μας εδώ, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νίκαιας, αλλά και «Μητροπολίτη της ναυτιλίας», διότι ο πατέρας του ήταν ναυτικός και είναι και Κεφαλλονίτης, τον Σεβασμιώτατο τον κ. Αλέξιο, για την ευλογία του.Τέλος, να τονίσω πάντα την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό, τον κ. Μάριο Θεμιστοκλέους, σε όλα τα θέματα, σε όλα τα εγχειρήματα που έχουμε στον τομέα της δημόσιας υγείας.Χθες έλεγα, κ. Πρόεδρε, στον κ. Γεωργιάδη ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένας απολογισμός για το έργο της κυβέρνησης στον τομέα της υγείας. Νομίζω είναι καλό για ενημέρωση όλου του ελληνικού λαού.Τέλος, να τονίσω και την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε με τον Διοικητή, τον κ. Αποστολόπουλο, με την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου «Αττικόν», για την αγαστή συνεργασία. Και βέβαια, να συγχαρώ και τους συνεργάτες μας, τον Τεχνικό Διευθυντή του Ιδρύματός μας, κ. Δημήτρη Καλάκο, τον μηχανολόγο Κώστα Κεραμάρη και τους κατασκευαστές αυτού του σπουδαίου κτηρίου, τον Δημήτρη Μπαλή και τον κ. Κωνσταντίνο Ανδρέου για την εξαιρετική δουλειά. Πάντα μας βγάζετε ασπροπρόσωπους.Εύχομαι στους γιατρούς, στους νοσηλευτές σε όλους στο νοσοκομείο, καλή δουλειά και καλή συνέχεια στο έργο τουςΔήλωση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεράσιμου Σιάσου«Η ίδρυση του Πανεπιστημιακού Ογκολογικού Κέντρου “Αθηνά – Ιωάν. Μαρτίνου” αποτελεί ορόσημο για το ΕΚΠΑ και για τη χώρα μας. Πρόκειται για ένα έργο εθνικής σημασίας, που συνδυάζει την επιστημονική αριστεία, την καινοτομία και την κοινωνική προσφορά. Εκφράζουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη προς τον κ. Αθανάσιο και την κα Μαρίνα Μαρτίνου, καθώς και προς το Ίδρυμα ΑΙΓΕΑΣ, για τη γενναιόδωρη και οραματική τους συμβολή. Το ΕΚΠΑ, με τη μακρά του παράδοση στην ιατρική εκπαίδευση και την έρευνα, συνεχίζει να επενδύει σε υποδομές που υπηρετούν τον άνθρωπο, ενισχύοντας τη δημόσια υγεία και την ακαδημαϊκή πρόοδο. Το νέο Κέντρο εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο αναβάθμισης των πανεπιστημιακών δομών υγείας και θα λειτουργήσει ως πόλος προσέλκυσης νέων επιστημόνων, συμβάλλοντας στο brain gain της χώρας».