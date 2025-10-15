Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

και με την έκδοση των 2,00€

Η Μαράια Αντετοκούνμπο στο εξώφυλλο του Marie Claire ΝοεμβρίουΣε μια σπάνια συνέντευξη και αποκλειστική φωτογράφηση μιλάει για τη μητρότητα, την αγάπη και το να χρησιμοποιείς τη δύναμή σου για να αλλάξεις ζωές.Η ήρεμη δύναμη δίπλα στον σταρ του NBA σύζυγό της, μητέρα τεσσάρων μικρών παιδιών και Διευθύντρια Στρατηγικής Δράσεων στο Charles Antetokounmpo Family Foundation, φωτογραφίζεται αποκλειστικά για το ελληνικό Marie Claire και μιλά για τη μητρότητα, τη σημασία της στήριξης των γυναικών μετά τον τοκετό και τη δύναμη του αθλητισμού να αλλάζει ζωές και να στηρίζει ευάλωτες κοινότητες — από την Αθήνα ως τη Νιγηρία και το Μιλγουόκι.Με αυθεντικότητα και ζεστασιά, η Μαράια μοιράζεται τη δική της πραγματικότητα, υπό το βάρος της δημοσιότητας, ενώ μιλά ανοιχτά για την προσωπική της εμπειρία με την επιλόχειο κατάθλιψη, για την ευαλωτότητα αλλά και τη χαρά μιας μεγάλης, δεμένης οικογένειας.Στη μόδα, το κομψό ταγέρ επανέρχεται σε νέες γραμμές, το διαμαντένιο μοτίβο Argyle κυριαρχεί στα πλεκτά,ενώ τα κοσμήματα με χρυσό, μπριγιάν και ζαφείρια είναι πάντα διαχρονικά.Δερμάτινα και οι γόβες κλέβουν την παράσταση σε μια κινηματογραφική βόλτα στο editorial The Park,ενώ το athleisure παραμένει το στυλ που διαλέγουμε για τις εμφανίσεις στο γραφείο.Κάθε μήνα, το Marie Claire δίνει το λόγο σε πρόσωπα που εμπνέουν με τη δράση και τη φωνή τους. Και το Νοέμβριο είχε την τύχη να συναντήσει δύο από τους αγαπημένους μας πρωταγωνιστές!Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, μας μιλάει για την ταινία «Μια Μάχη μετά την άλλη» και το ρόλο του αντισυμβατικού πατέρα που πιθανόν να τον φέρει ξανά κοντά σε ένα Όσκαρ.Ο Τζουντ Λο αγκαλιάζει το πέρασµα του χρόνου και επιστρέφει µε τον πιο ώριµο και σκληρό ρόλο της καριέρας του στη σειρά Black Rabbit.Πίσω στην Ελλάδα, η βραβευμένη ηθοποιός Μαίρη Μηνά συζητά για τα όρια της αγάπης λίγο πριν συναντηθεί µε το έργο-θηρίο «Cleansed» της Σάρα Κέιν.Στην κοινωνία, αναζητούμε τη νέα απενοχοποιημένη εικόνα της γυναίκας «χρυσοθήρα», διερευνούμε τι συμβαίνει όταν σταματάς το μπότοξ και φωτίζουμε τις έμφυλες ανισότητες στην gig economy.Η ομορφιά ισορροπεί ανάμεσα στις αρμονικές αντιθέσεις – έντονα χείλη ή τονισμένα μάτια; –και αποκαλύπτει το «λεξικό» των πιο δραστικών συστατικών για τη φροντίδα της επιδερμίδας.Τα νέα hair trends φέρνουν φρεσκάδα και τόλμη στα φθινοπωρινά look.Στο Maison, ταξιδεύουμε από ένα στολίδι στο Μανχάταν – κατοικία-ύμνο στον αστικό ρομαντισμόέως ένα σπίτι στην Αυστραλία όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μιας οικογένειας συναντιούνται σε ιδανική ισορροπία.Marie Claire, ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκεςΌταν μια γυναίκα, στρατιωτικός καριέρας, αποχωρίζεται το ανεκτίμητο αναμνηστικο της αποφοίτησής της, δίνει ένα σήμα κινδύνου. Ποιος και γιατί θέλει το κακό της; Σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον, οι πιθανοί ύποπτοι είναι σχεδόν ο καθένας.«Ο Τζακ Ρίτσερ και η Μισέλ Τσανγκ πέρασαν τρεις μέρες στο Μιλγουόκι. Την τέταρτη μέρα το πρωί εκείνη έφυγε. Ο Ρίτσερ βρήκε ένα σημείωμα πάνω στο μαξιλάρι του. Είχε ξαναδεί και άλλοτε τέτοια σημειώματα. Όλα έλεγαν το ίδιο πράγμα, είτε ξεκάθαρα είτε έμμεσα. Το σημείωμα της Τσανγκ ήταν έμμεσο. Και πιο κομψό από τα περισσότερα παρόμοια σημειώματα. Ήταν γραμμένο με στυλό διαρκείας πάνω σε ένα φύλλο από το σημειωματάριο του μοτέλ που είχε γίνει κυματιστό από την υγρασία. Η Μισέλ είχε χρησιμοποιήσει μια παρομοίωση για να εξηγήσει, να κολακεύσει και να ζητήσει συγγνώμη ταυτόχρονα. Είχε γράψει: 'Είσαι σαν τη Νέα Υόρκη. Μου αρέσει πολύ να την επισκέπτομαι, αλλά δε θα μπορούσα ποτέ να ζήσω εκεί». Με αυτή την παράγραφο ξεκινά «Η γραμμή του μεσονυχτίου» ένα από τα πιο συναρπαστικά βιβλία του Lee Child. Ο μετρ του θρίλερ υπογράφει ακόμη ένα παγκόσμιο μπεστ-σέλερ, φυσικά με πρωταγωνιστή τον ιδιόρρυθμο «μοναχόλυκο», τον Τζακ Ρίτσερ. Αυτή τη φορά η περιπέτεια του Ρίτσερ αρχίσει από μία ακόμη εφήμερη ερωτική περιπέτεια -αν και η συνέχεια που ακολουθεί είναι εντελώς απροσδόκητη, γεμάτα από εκπλήξεις και ανατροπές. Σε μια μικρή κωμόπολη, ο Τζακ Ρίτσερ αγοράζει από ενεχυροδανειστήριο ένα δαχτυλίδι που μόνο κάποιος -ή, για την ακρίβεια, κάποια στρατιωτικός θα μπορούσε να έχει πουλήσει. Επρόκειτο για το δαχτυλίδι αποφοίτησης από τη Σχολή Ευελπίδων των ΗΠΑ, το Γουέστ Πόιντ. Ο Ρίτσερ παθαίνει εμμονή με την ιστορία του δαχτυλιδιού και την κάτοχό του. Ωστόσο, καθώς ψάχνει να βρει τι πραγματικά συνέβη, βρίσκεται βαθιά μπλεγμένος σε έναν κόσμο όπου βασιλεύει το κακό και το έγκλημα. Ο Τζακ Ρίτσερ αναζητά την αλήθεια, αλλά και διαισθάνεται πως η γυναίκα που αναγκάστηκε να ανταλλάξει με λίγα χρήματα αυτό το μοναδικό δαχτυλίδι, θα πρέπει να κινδυνεύει. Ούτε ο ίδιος όμως δεν φαντάζεται πόσο.Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :«Είναι μεγάλη ελευθερία να βγαίνεις από τον μικρόκοσμό σου»Τη γνωρίσαμε ως Δεσποινιώ στις «Ψυχοκόρες», μας εντυπωσίασε ως Μαρινέλλα στo «Υπάρχω», την αγαπήσαμε ως Μαγδαληνή στο «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Τρεις ρόλοι, το ίδιο πρόσωπο, η ίδια δίψα για ζωή και πειραματισμούςΔεν έμοιαζε με καμία, την αγάπησαν όλοιΑπό τους πρώην της, μέχρι τους συναδέλφους της στο Χόλιγουντ, λένε πως εξέπεμπε αυτή τη μαγική λέξη που τόσο αποζητούσε κι η ίδια: Αγάπη. Την έδινε απλόχερα και μάλλον συνεχίζειΣτυλ, πολυτέλεια, καινοτομίαΘριαμβευτικά ντεμπούτα σχεδιαστών στο τιμόνι κορυφαίων οίκων, φρέσκες προτάσεις, all star cast show: η Eβδομάδα Mόδας στο Παρίσι τα είχε όλα«Τα πολλά μικρά πράγματα φέρνουν τους μεγάλους ρόλους»Χειμαρρώδης, πληθωρική, με πλούσιο χιούμορ και τόνους θετικής διάθεσης, είναι τόσο απολαυστική στη συζήτηση όσο και και στις ερμηνείες της«Είναι όνειρό μου να κάνω ένα ελληνικό φιλμ»Η βραδιά των Οσκαρ, τα τραύματα που γίνονται ταινίες, το νόημα της ζωής μέσα από την πατρότητα: ο βραβευμένος σκηνοθέτης επιστρέφει στη χώρα που νιώθει σπίτι τουΑκόμα:Σκιές, φιγούρες & αλήθειεςΗ τέχνη του χρυσούΦυσικές & ανάλαφρες μπούκλεςToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. 