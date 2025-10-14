Ελεύθερος μετά από 11 μήνες αιχμαλωσίας στην Ουκρανία 22χρονος Έλληνας

Ο Αλέξανδρος Τσιλίκας επέστρεψε σώος κοντά στα συγγενικά του πρόσωπα, μετά από συντονισμένες και πολύμηνες ενέργειες του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών και του διπλωματικού σώματος