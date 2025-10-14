Ελεύθερος μετά από 11 μήνες αιχμαλωσίας στην Ουκρανία 22χρονος Έλληνας
ΕΛΛΑΔΑ
Πόλεμος στην Ουκρανία Αιχμάλωτοι πολέμου Φθιώτιδα

Ελεύθερος μετά από 11 μήνες αιχμαλωσίας στην Ουκρανία 22χρονος Έλληνας

Ο Αλέξανδρος Τσιλίκας επέστρεψε σώος κοντά στα συγγενικά του πρόσωπα, μετά από συντονισμένες και πολύμηνες ενέργειες του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών και του διπλωματικού σώματος

Ελεύθερος μετά από 11 μήνες αιχμαλωσίας στην Ουκρανία 22χρονος Έλληνας
131 ΣΧΟΛΙΑ
Στην οικογένειά του επέστρεψε μετά από 11 μήνες αιχμαλωσίας στην εμπόλεμη Ουκρανία, ο 22χρονος Αλέξανδρος Τσιλίκας, με καταγωγή από την Φθιώτιδα.

Ο νεαρός επέστρεψε σώος κοντά στα συγγενικά του πρόσωπα, μετά από συντονισμένες και πολύμηνες ενέργειες του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών και του διπλωματικού σώματος.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, η απελευθέρωσή του επετεύχθη έπειτα από επαφές σε διπλωματικό επίπεδο μεταξύ Αθήνας και Κιέβου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα μια θετική έκβαση.


Το χρονικό

Ο Αλέξανδρος Τσιλίκας γεννήθηκε στη Λαμία το 2003. Η μητέρα του είναι Ρωσίδα και ο πατέρας του Έλληνας. Έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στη γενέτειρά του, τη Λαμία, έως περίπου τα οκτώ του χρόνια, οπότε και μετακόμισε με τη μητέρα του στη Ρωσία.

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας στη Ρωσία υπέγραψε συμβόλαιο με το υπουργείο Άμυνας και στάλθηκε στην Ουκρανία για να πολεμήσει. Συνελήφθη από τους Ουκρανούς στις 22 Αυγούστου του 2024. Από εκείνη την ημέρα, ξεκίνησε ο Γολγοθάς για την οικογένεια του.

Ο πατέρας του, Κωνσταντίνος, που διαμένει σε χωριό του Δήμου Δομοκού, ενημέρωσε στις 3 Σεπτεμβρίου, τις ελληνικές αρχές, ελληνικό προξενείο και το υπουργείο Εξωτερικών. Μιλώντας στο tvstar.gr στις 26 Δεκεμβρίου ο κ. Κωνσταντίνος, είχε κάνει έκκληση για την απελευθέρωση του γιου του.


Κλείσιμο
Μέχρι εκείνη την ημέρα και ενώ είχαν ήδη περάσει 5 μήνες αιχμαλωσίας του παιδιού του, είχε καταφέρει να μάθει μόνο ότι ζούσε. Είχε προηγηθεί βίντεο, λίγων μόνο δευτερολέπτων, που είχε δημοσιοποιηθεί και στο οποίο εμφανιζόταν ο Αλέξανδρος να λέει ότι είναι αιχμάλωτος των Ουκρανών και ότι του συμπεριφέρονται καλά.

Ο Αλέξανδρος Τσιλίκας από την Φθιώτιδα αιχμάλωτος του Ουκρανικού Στράτου

Ειδήσεις σήμερα:

Συνελήφθη στο σπίτι του στην Καλλιθέα ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος διέκοψε απότομα τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς μετά από καβγά στο αέρα της εκπομπής

Ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα στον άνδρα που ξυλοκόπησε γυναίκα στη μέση του δρόμου
131 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης