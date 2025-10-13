Με μεγάλες καθυστερήσεις απονέμεται Δικαιοσύνη στην Ελλάδα - Τι έδειξε ευρωπαϊκή έρευνα

«Η αποδοτικότητα στο δικαστικό μας σύστημα κατατάσσεται για σειρά ετών στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε.», επεσήμανε ο Κωνσταντίνος Κουσούλης

Με γκρίζα χρώματα περιέγραψε την κατάσταση στη Δικαιοσύνη ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ) Κωνσταντίνος Κουσούλης, κάνοντας καίριες αναφορές για τις καθυστερήσεις, τον βαθμό εκτίμησης της κοινωνίας στη Δικαιοσύνη, τη δικαστική ανεξαρτησία κ.λπ.Σύμφωνα με την έκθεση της Ε.Ε. για το 2025, στοιχεία της οποίας παρουσίασε ο ομιλητής σε ημερίδα που διεξήχθη στο αμφιθέατρο του υπουργείου Δικαιοσύνης, «το επίπεδο της εκλαμβανόμενης ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα είναι χαμηλό για το ευρύ κοινό (38%) και εξακολουθεί να είναι μέτριο για τις επιχειρήσεις (49%), ενώ συγκριτικά με τις άλλες χώρες-μέλη, στην από το ευρύ κοινό εκλαμβανόμενη ανεξαρτησία η Ελληνική Δικαιοσύνη κατατάσσεται 23η και ως προς τις επιχειρήσεις 16η».Ο κ. Κουσούλης, με τις ιδιότητες του διευθυντή του νομικού γραφείου της Προεδρίας της Δημοκρατίας, του εθνικού εκπρόσωπου στην Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ) και του πρώην αντιπρόεδρου του ΣτΕ, στην ομιλία του, παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, του υφυπουργού Ιωάννη Μπούγα, του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα και πλήθους πολιτικών, αναφέρθηκε σε μετρήσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη δικαστική ανεξαρτησία όπως την αντιλαμβάνονται οι πολίτες και ο επιχειρηματικός κόσμος.H εικόνα αυτή, επεσήμανε ο ομιλητής, «σε ό,τι αφορά τη δικαστική ανεξαρτησία και την αποδοτικότητα, βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με την ποιότητα και τις ικανότητες των δικαστών, των εισαγγελέων και των δικαστικών υπαλλήλων της χώρας μας, αλλά είναι όμως υπαρκτή και εκθέτει τόσο την Ελληνική Δικαιοσύνη όσο και τη χώρα μας».Σύμφωνα με τα στοιχεία της CEPEJ, η εικόνα των εκκρεμών υποθέσεων κατά το 1ο τρίμηνο του 2025 δεν είναι και τόσο θετική. Οι εκκρεμείς υποθέσεις στο Πρωτοδικείο Αθηνών (πολιτικές) είναι 248.019 και στο σύνολο των πρωτοδικείων της χώρας ο αριθμός ανέρχεται σε 413.279.Στο Εφετείο Αθηνών οι εκκρεμείς πολιτικές υποθέσεις είναι 14.175 και σε όλα τα Εφετεία πανελλαδικά 28.641.Ο εκπρόσωπος της CEPEJ έκανε ειδική αναφορά στον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των δικαστικών υποθέσεων, καταλήγοντας ότι «ο χρόνος διεκπεραίωσης των υποθέσεων σε όλες τις δικαιοδοσίες και σε όλους τους βαθμούς υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο όρο της Ε.Ε., μέχρι και 5 φορές».Οπως διευκρίνισε, στα πολιτικά δικαστήρια απαιτούνται στον πρώτο βαθμό 771 ημέρες, ενώ ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι 247 ημέρες, στα Εφετεία είναι 673 ημέρες (Ε.Ε. 204 ημέρες), για τον Αρειο Πάγο δεν δόθηκαν στοιχεία, αλλά ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 234 ημέρες.