Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Περιστέρι: Επεισοδιακή καταδίωξη κλεμμένου αυτοκινήτου τα ξημερώματα - Συνελήφθη 25χρονος
Περιστέρι: Επεισοδιακή καταδίωξη κλεμμένου αυτοκινήτου τα ξημερώματα - Συνελήφθη 25χρονος
Ο οδηγός δεν υπάκουσε στο σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει
Επεισοδιακή καταδίωξη έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας στη λεωφόρο Κηφισού όταν περιπολικό της Άμεσης Δράσης που κινούνταν στο ρεύμα προς Λαμία, εντόπισε στο ύψος των ΚΤΕΛ στο Περιστέρι, αυτοκίνητο που είχε κλαπεί λίγες ώρες νωρίτερα από την οδό Άγκυρας στη Νέα Σμύρνη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί ακολούθησαν το όχημα διακριτικά και στη συμβολή των οδών Ευβοίας και Κωνσταντινουπόλεως του έκαναν σήμα να σταματήσει προκειμένου να γίνει αστυνομικός έλεγχος.
Ο οδηγός δεν υπάκουσε στο σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.
Εν τέλη οι δύο επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το όχημα και τράπηκαν σε φυγή πεζή. Ωστόσο λίγα μέτρα παρακάτω οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον οδηγό, 25 ετών, και να του περάσουν χειροπέδες. Ο συνοδηγός διέφυγε και αναζητείται.
Ειδήσεις σήμερα:
Βιντεοπαιχνίδια και 20 διαμερίσματα γεμάτα κρύσταλλο και μάρμαρο: Η χλιδάτη ζωή του Άσαντ στη Μόσχα υπό την προστασία του Πούτιν
Σε Ισραήλ και Αίγυπτο σήμερα ο Τραμπ για τη Συμφωνία της Γάζας - «Ο πόλεμος τελείωσε» ανακοινώνει από το Air Force One
Το ζεϊμπέκικο και ο χορός αλά Παπαρίζου της Κλέλιας Ανδριολάτου για τα γενέθλιά της - Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί ακολούθησαν το όχημα διακριτικά και στη συμβολή των οδών Ευβοίας και Κωνσταντινουπόλεως του έκαναν σήμα να σταματήσει προκειμένου να γίνει αστυνομικός έλεγχος.
Ο οδηγός δεν υπάκουσε στο σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.
Εν τέλη οι δύο επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το όχημα και τράπηκαν σε φυγή πεζή. Ωστόσο λίγα μέτρα παρακάτω οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον οδηγό, 25 ετών, και να του περάσουν χειροπέδες. Ο συνοδηγός διέφυγε και αναζητείται.
Ειδήσεις σήμερα:
Βιντεοπαιχνίδια και 20 διαμερίσματα γεμάτα κρύσταλλο και μάρμαρο: Η χλιδάτη ζωή του Άσαντ στη Μόσχα υπό την προστασία του Πούτιν
Σε Ισραήλ και Αίγυπτο σήμερα ο Τραμπ για τη Συμφωνία της Γάζας - «Ο πόλεμος τελείωσε» ανακοινώνει από το Air Force One
Το ζεϊμπέκικο και ο χορός αλά Παπαρίζου της Κλέλιας Ανδριολάτου για τα γενέθλιά της - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα