Περιστέρι: Επεισοδιακή καταδίωξη κλεμμένου αυτοκινήτου τα ξημερώματα - Συνελήφθη 25χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Περιστέρι Κηφισός Καταδίωξη

Περιστέρι: Επεισοδιακή καταδίωξη κλεμμένου αυτοκινήτου τα ξημερώματα - Συνελήφθη 25χρονος

Ο οδηγός δεν υπάκουσε στο σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει

Περιστέρι: Επεισοδιακή καταδίωξη κλεμμένου αυτοκινήτου τα ξημερώματα - Συνελήφθη 25χρονος
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
7 ΣΧΟΛΙΑ
Επεισοδιακή καταδίωξη έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας στη λεωφόρο Κηφισού όταν περιπολικό της Άμεσης Δράσης που κινούνταν στο ρεύμα προς Λαμία, εντόπισε στο ύψος των ΚΤΕΛ στο Περιστέρι, αυτοκίνητο που είχε κλαπεί λίγες ώρες νωρίτερα από την οδό Άγκυρας στη Νέα Σμύρνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί ακολούθησαν το όχημα διακριτικά και στη συμβολή των οδών Ευβοίας και Κωνσταντινουπόλεως του έκαναν σήμα να σταματήσει προκειμένου να γίνει αστυνομικός έλεγχος.

Ο οδηγός δεν υπάκουσε στο σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Εν τέλη οι δύο επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το όχημα και τράπηκαν σε φυγή πεζή. Ωστόσο λίγα μέτρα παρακάτω οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον οδηγό, 25 ετών, και να του περάσουν χειροπέδες. Ο συνοδηγός διέφυγε και αναζητείται.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιντεοπαιχνίδια και 20 διαμερίσματα γεμάτα κρύσταλλο και μάρμαρο: Η χλιδάτη ζωή του Άσαντ στη Μόσχα υπό την προστασία του Πούτιν

Σε Ισραήλ και Αίγυπτο σήμερα ο Τραμπ για τη Συμφωνία της Γάζας - «Ο πόλεμος τελείωσε» ανακοινώνει από το Air Force One

Το ζεϊμπέκικο και ο χορός αλά Παπαρίζου της Κλέλιας Ανδριολάτου για τα γενέθλιά της - Δείτε βίντεο
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης