Απεργία Τρίτη 14 Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν μετρό, ηλεκτρικός (ΗΣΑΠ), τραμ - Στάση εργασίας στα λεωφορεία
Εικοσιτετράωρη απεργία προκήρυξε για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου, που θεσμοθετεί τη 13ωρη εργασία
Αποφάσεις για συμμετοχή στην 24ωρη απεργία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 έλαβαν τα συνδικάτα εργαζομένων στις συγκοινωνίες της Αθήνας.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 για τα δρομολόγια των τρένων συμπεριλαμβανομένου του Προαστιακού της Αθήνας.
Αναμένεται η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων, με ενδεχόμενο πραγματοποίησης κάποιων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.
Μεταξύ 9:00 – 17:00 αναμένεται να κινηθούν το Μετρό, ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος και το Τραμ την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση 9 σωματείων εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ.
Τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ θα κινούνται μεταξύ 9:00 – 21:00 λόγω στάσεων εργασίας του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ από την έναρξη της βάρδιας (05:00) έως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας (00:00). Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 10:00, ενώ τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται από τις 20:00.
Κανονικά αναμένεται να κινούνται όλη την ημέρα τα λεωφορεία στις γραμμές που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.
