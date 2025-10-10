Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Λίμνη Κορώνεια: «Στεγνώνει» ξανά – Εικόνα εγκατάλειψης και οικολογικής κατάρρευσης
Λίμνη Κορώνεια: «Στεγνώνει» ξανά – Εικόνα εγκατάλειψης και οικολογικής κατάρρευσης
Απογοητευτική η κατάσταση για έναν υγροβιότοπο διεθνούς σημασίας
Θλιβερή εικόνα παρουσιάζει η Λίμνη Κορώνεια, με τη στάθμη του νερού να έχει υποχωρήσει δραματικά, αποκαλύπτοντας μεγάλες εκτάσεις ξερού βυθού. Η πάλαι ποτέ «ζωντανή» λίμνη στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης μοιάζει πλέον με τοπίο εγκατάλειψης, προκαλώντας ανησυχία για την οικολογική της επιβίωση.
Το φαινόμενο της αποξήρανσης δεν είναι πρωτοφανές καθώς επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε χρόνο, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η έλλειψη βροχοπτώσεων και οι υψηλές θερμοκρασίες επιταχύνουν τη μείωση των υδάτων, ωστόσο τα αίτια δεν περιορίζονται στις καιρικές συνθήκες.
Παρά το γεγονός ότι η λίμνη Κορώνεια έχει χαρακτηριστεί υγροβιότοπος διεθνούς σημασίας βάσει της Σύμβασης Ραμσάρ και ανήκει στο δίκτυο Natura 2000, η περιβαλλοντική της υποβάθμιση συνεχίζεται αμείωτη. Η ανεξέλεγκτη άντληση νερού για γεωργική χρήση, η ρύπανση και η απουσία μακροπρόθεσμου σχεδίου διαχείρισης έχουν καταστήσει τη λίμνη έναν «ασθενή» που κάθε χρόνο δίνει μάχη για να επιβιώσει.
Η υποχώρηση της στάθμης έχει σοβαρές συνέπειες για το οικοσύστημα, το οποίο φιλοξενεί σπάνια και απειλούμενα είδη πτηνών. Οι καλαμιώνες ξεραίνονται, η πανίδα μειώνεται, και η εικόνα των εγκαταλελειμμένων όχθεων αποτυπώνει με σαφήνεια την αποτυχία των έως τώρα προσπαθειών αποκατάστασης.
Η Κορώνεια εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πόρο για την περιοχή – ρυθμίζει το μικροκλίμα, υποστηρίζει την αγροτική παραγωγή και προσφέρει δυνατότητες για ήπια τουριστική ανάπτυξη. Ωστόσο, χωρίς άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις, ο κίνδυνος να χαθεί οριστικά είναι πλέον ορατός.
Η απογοητευτική εικόνα της λίμνης δεν είναι απλώς αποτέλεσμα φυσικών μεταβολών. Είναι αντανάκλαση χρόνιων παθογενειών στη διαχείριση φυσικών πόρων και περιβάλλοντος
