Προσωπικά τα κίνητρα πίσω από το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε μεγάλη περιουσία

Ο ιδιοκτήτης είχε ορίσει ως μοναδικούς κληρονόμους του τον επιστάτη που δολοφονήθηκε και έναν συγγενή του - Από θαύμα γλίτωσε ο ανιψιός του, ο οποίος, τη στιγμή του εγκλήματος βρισκόταν στο σημείο